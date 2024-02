Allerta Meteo Emilia-Romagna: codice giallo per frane e piene

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in Emilia–Romagna per “frane e piene dei corsi minori“, dalla mezzanotte di oggi a quella di domani, sulla montagna del Piacentino, del Parmense, del Reggiano e del Modenese e sull’alta collina del Piacentino e del Parmense. L’avviso è stato diramato dalla Protezione civile regionale, sulla base delle previsioni meteo Arpae. Per la giornata di domenica 11 febbraio “nelle zone montane e di crinale centro-occidentali sono possibili localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti“, si legge nel bollettino. “Si segnalano dal pomeriggio precipitazioni sparse, più persistenti sui rilievi e che potranno interessare in maniera più decisa la pianura orientale con locali rovesci. Esaurimento dei fenomeni in serata“.

