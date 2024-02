Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice arancione per piogge intense

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta per criticità idrogeologica, idraulica e meteo per venerdì 23 e sabato 24 febbraio. Una saccatura di origine atlantica porterà correnti molto umide da Sud/Ovest in quota sulla regione, con vento da Sud sostenuto nei bassi strati. Per venerdì sono previste precipitazioni intense o molto intense sulla zona montana con nevicate intense in quota, più consistenti su Alpi e Prealpi Giulie. Quota neve in genere oltre i 1000-1300 metri sulle Alpi, 1300-1500 sulle Prealpi; in giornata possibile neve anche a fondovalle nel Tarvisiano con accumulo. Piogge intense in pianura, specie verso la pedemontana, più moderate verso la costa, e in serata sarà possibile qualche rovescio temporalesco. Soffierà Scirocco da sostenuto a forte sulla costa e su parte della pianura, con temporanea rotazione a Libeccio in serata.

Sono attese mareggiate, specie tra Lignano e Grado, ma con bassa probabilità di acqua alta. In quota vento da Sud/Ovest da sostenuto a forte. Sabato 24 febbraio di notte e prima mattina generale attenuazione dei fenomeni.

