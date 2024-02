Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: neve e piogge abbondanti in arrivo

MeteoWeb

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo codice giallo, valida da domani alle 12 di mercoledì, a causa delle piogge abbondanti e della neve attese nelle prossime ore su parte della regione. Un fronte si sta avvicinando alla regione da Ovest. Per domani sono previste piogge deboli o moderate e intermittenti sulle zone orientali, da abbondanti a intense invece su quelle occidentali, specie sulle Prealpi Carniche e in particolare Piancavallo; quota neve al mattino intorno ai 1000 metri e dal pomeriggio 1500 metri. Verso il Cadore la quota neve potrà essere più bassa. Mercoledì sono attese precipitazioni da abbondanti ad ovest a deboli a est e quota neve oltre i 1500 metri circa. Al verificarsi di tali eventi – avverte la Protezione civile – si prevedono l’innalzamento dei corsi d’acqua di pianura e in particolare l’asta principale del fiume Livenza, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano, locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse al vento e alla neve nelle zone interessate.

