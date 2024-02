Allerta Meteo, inizia una lunga fase di maltempo estremo: furioso Ciclone al Sud la prossima settimana

MeteoWeb

Gli ultimi aggiornamenti meteo dei principali modelli previsionali confermano un netto cambiamento nella situazione meteorologica in area euro-mediterranea: la forte ondata di maltempo appena iniziata al Nord e per cui è grande l’allerta meteo per il weekend non sarà un evento isolato. Si tratta, al contrario, della prima di una lunga serie di violente perturbazioni che colpiranno in pieno l’Italia: la seconda arriverà subito dopo, in settimana, a partire da lunedì 26.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli sarà davvero estrema a metà settimana al Sud, con un vero e proprio Ciclone Mediterraneo. Attenzione, però, a pensare che possa arrivare l’inverno: le temperature rimarranno elevate, non c’è traccia di freddo intenso all’orizzonte al netto di un fisiologico calo dovuto al maltempo e alle correnti settentrionali. Nei momenti più freddi, però, potremo fugacemente tornare pressoché in linea con le medie del periodo e nulla di più.

Il ritorno delle piogge è senza ombra di dubbio una buona notizia, in modo particolare per il Sud che sta soffrendo la siccità. Purtroppo, però, si tratta di previsioni violente ed estreme che rischiano di provocare gravi danni ed eventi alluvionali. Per questo motivo consigliamo la massima precauzione, in modo particolare negli spostamenti.

