Allerta Meteo Liguria: possibili grandinate e temporali localmente forti

Interesserà la Liguria fino a domani il passaggio perturbato che sta portando piogge su tutta la regione, in progressiva intensificazione: è quanto rende noto Arpal, in considerazione della situazione meteo. Sabato prevista residua instabilità post-frontale causata da aria fredda in quota. Nell’odierno bollettino di vigilanza non è esclusa per questa notte la possibilità di qualche isolata grandinata o temporale, localmente forte. Nelle prossime ore inoltre sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali fino a 60-70 km orari e una mareggiata sul centro e sul ponente ligure.

Domani, venerdì 23 febbraio, piogge diffuse al mattino anche con carattere di rovescio e poi lento miglioramento, sabato residua instabilità con isolati piovaschi.

Qui il bollettino https://www.arpal.liguria.it/images/pdfWS/vigilanza.pdf

