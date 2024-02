Allerta Meteo Lombardia: maltempo tra domani e venerdì, rischio idrogeologico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico. “L’approfondimento di una depressione Nord atlantica verso il Mediterraneo spingerà un flusso Sud occidentale instabile verso l’arco Alpino nelle prossime ore,” si legge nel bollettino. “Attese sul territorio regionale precipitazioni diffuse dalla mattina di domani 22/02 su rilievi e pianura occidentale, in intensificazione nel corso del pomeriggio e forti dalla serata. La fase acuta dell’evento è prevista tra le ore 18:00 di giovedì 22/02 e le ore 6:00 di venerdì 23/02, con possibili cumulate di pioggia oltre i 60 mm in particolare sulle zone Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Orientali. Quota neve tra 1200-1600 metri sulle Alpi centrorientali, tra 1500-1800 metri su Prealpi e Valchiavenna. Venti in rinforzo da Sud già dalla mattina sull’Appennino oltre 600 metri e sulle cime Alpine e Prealpine oltre 1500 metri“.

Per la giornata di venerdì “previste precipitazioni più irregolari ed in attenuazione dal pomeriggio, ma con possibile carattere di rovescio. Venti moderati o a tratti forti da Est sulla pianura e da Sud-Est sui rilievi fino al mattino, in attenuazione successivamente”.

