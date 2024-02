Allerta Meteo Lombardia: nuovo codice giallo per rischio idraulico

MeteoWeb

Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha diramato una nuova allerta meteo codice giallo per rischio idraulico. La Lombardia permane infatti “ai margini di una vasta circolazione depressionaria che ha un vortice principale tra Sicilia e Sardegna. Tra il pomeriggio e la serata di oggi – si legge nel bollettino – si confermano deboli precipitazioni sulla bassa pianura, specie settori orientali, e sull’Appennino. Si conferma altresì una ventilazione a tratti moderata Nord-orientale sul basso mantovano e in serata anche sull’Appennino, con raffiche massime generalmente comprese tra 35-50 km/h, possibili punte fino a 60-70 km/h in quota sull’Appennino a ridosso dei versanti esposti. Ad una temporanea, ma generale, cessazione delle precipitazioni seguirà una veloce ripresa per l’azione combinata tra la depressione tirrenica in veloce risalita verso l’Italia Centrale e una nuova saccatura in discesa dal Nord Atlantico“.

Inoltre, sulla Lombardia si prevedono dalla serata di domani “precipitazioni deboli o molto deboli diffuse. Quota neve tra 1600-1900 metri. Venti moderati orientali in quota sull’Appennino, a tratti forti sui versanti esposti con raffiche massime tra 40-60 km/h. A causa delle precipitazioni che nell’ultima settimana hanno interessato l’Appennino, un’onda di piena sta interessando il fiume Secchia nel tratto emiliano. I livelli sono previsti in crescita dalle prossime ore anche in territorio lombardo“.

