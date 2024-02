Allerta Meteo, continua il maltempo: domani criticità gialla in 4 Regioni

MeteoWeb

La perturbazione in transito sull’Italia sta convogliando intense correnti di maestrale ponente accompagnate da precipitazioni sparse. Per domani la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per il Maltempo in quattro regioni, Basilicata, Calabria, Campania e Umbria. Sono anche previste nevicate in montagna sulle regioni centro-meridionali peninsulari.

Questo il dettaglio:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA: Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-D, BasiC. Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere.

