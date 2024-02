Allerta Meteo Milano: continua il rischio idrogeologico e idraulico

MeteoWeb

Continua l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico ordinario, diramata dal Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia e causata da una perturbazione che sta interessando anche Milano. L’allerta per rischio idrogeologico è attualmente in corso e prosegue fino alla mattina di domani, mercoledì 28 febbraio; ad essa si aggiunge, a partire dalle ore 16 di oggi, anche l’allerta per rischio idraulico, sempre fino a domattina. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione Civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.

