Allerta Meteo, inizia l’ondata di maltempo più forte dell’inverno: tantissima NEVE al Nord

Finalmente inverno. Piove in modo fitto su tutto il Nord Italia, in modo particolare al Nord/Ovest, con picchi di 70–80mm giornalieri in Liguria e 40–50mm tra Piemonte e Lombardia. Ma soprattutto per la prima volta da metà dicembre il maltempo è accompagnato dal freddo, non estremo ma comunque tipicamente invernale. Sta diluviando, infatti, con +7°C a Genova e Brescia, +6°C a Milano e Savona, +5°C a Torino, Bergamo e Alessandria, +4°C a Novara, Vercelli, Asti, Verbania e Casale Monferrato, +3°C a Como, Aosta, Biella e Domodossola, +2°C a Varese e Cuneo. La neve, infatti, sta cadendo copiosa sui rilievi a partire dai 700 metri di altitudine.

Questa ondata di maltempo si intensificherà nei prossimi giorni: le piogge saranno abbondanti, persistenti e violente in tutt’Italia, in modo particolare al Nord ma non solo, in quanto a fasi alterne raggiungeranno anche il Sud. Sta iniziando un periodo eccezionalmente piovoso in tutto il nostro Paese:

La perturbazione che alimenta questo maltempo proviene dall’oceano Atlantico e domani si approfondirà sulla Sardegna, profonda circa 1000hPa, determinando forte maltempo su gran parte d’Italia con forti venti di scirocco da Nord a Sud:

Proprio a causa di queste correnti, domani sarà una giornata decisamente mite al Sud e nelle Regioni Adriatiche, con temperature fino a +18°C in Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia, ma fino a +15°C anche in Romagna e nelle Marche:

Al Nord, invece, rimarrà freddo tanto che la neve sulle Alpi sarà molto abbondante fino a bassa quota. Sui rilievi alpini, infatti, nevicherà copiosamente a partire dai 700 metri circa, in alcune aree anche qualcosa più in basso, in altre qualcosa più in alto. La quota neve si manterrà in ogni caso compresa tra i 600 e gli 800 metri di altitudine su tutto l’arco alpino, e la neve sarà particolarmente abbondante nell’alto Piemonte, in Lombardia e in Trentino, anche se le nevicate più copiose si verificheranno il giorno successivo mercoledì 28 in Piemonte e Valle d’Aosta:

Le precipitazioni a valle saranno torrenziali, con forti temporali dalla Toscana alla Sardegna dove transiterà una pericolosissima squall-line carica di fulminazioni. In Toscana c’è il rischio di eventi alluvionali ma sarà soprattutto l’area alpina e prealpina tra Lombardia, Trentino e Veneto ad avere le piogge più abbondanti, tanto che la protezione civile ha lanciato l’allerta rossa:

Nel pomeriggio-sera i fenomeni saranno persistenti nelle stesse aree, in modo particolare su Lombardia, Veneto e Trentino, con ulteriori piogge torrenziali che porteranno il totale pluviometrico di queste zone a 200mm di pioggia: un quantitativo davvero impressionante.

Proprio in Toscana molti Sindaci hanno già deciso di chiudere le scuole:

Le condizioni meteo peggioreranno ulteriormente nei giorni successivi, con l’approfondimento del ciclone anche verso il Sud Italia che mercoledì e poi giovedì sarà maggiormente coinvolto nel maltempo che comunque persisterà anche al Nord, in modo particolare al Nord/Ovest nella giornata di mercoledì:

La situazione più estrema in assoluto sarà quella di giovedì 29, con maltempo molto violento in modo particolare al Sud:

I fenomeni di maltempo proseguiranno comunque anche nel weekend, cioè nei primi giorni di marzo:

