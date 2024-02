Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per neve a quote collinari

MeteoWeb

Resta in vigore anche domani l’allerta meteo codice giallo sul Piemonte meridionale e settentrionale per neve a quote collinari “con possibili disagi alla viabilità e rischio idrogeologico nelle zone di confine con la Liguria“: è quanto riporta Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) nell’aggiornamento del bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica diffuso nella tarda mattinata di oggi. Per tutta la giornata di lunedì 26 febbraio sono previste “precipitazioni diffuse, più intense sul settore orientale della regione e al confine con la Liguria“. Domani “precipitazioni più diffuse dal pomeriggio“.

