Allerta Meteo Sardegna: domani piogge e temporali sull’isola

Piogge e temporali in arrivo in gran parte della Sardegna. Per domani, sabato 10 febbraio, la Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro. L’avviso è valido per tutta la giornata di domani.

Il Comune di Cagliari, per quanto riguarda la zona di Pirri, spesso soggetta ad allagamento, in una nota ricorda alla popolazione che è opportuno, nelle ore in cui vige l’allerta, evitare di parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. In alternativa è consigliato l’utilizzo degli stalli presso il parcheggio della Piscina comunale di Terramaini in via Roberto Pisano. Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: non scendere nei piani interrati o seminterrati; restare nelle proprie abitazioni; allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo luoghi più elevati.

