Allerta Meteo Toscana: a Prato chiuse le piste ciclabili lungo gli argini

Alla luce dell’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale della Toscana, il Comune di Prato ha predisposto la chiusura delle piste ciclabili a livello di sponda sul territorio comunale. Il Sistema di Protezione Civile assumerà dalla sera di oggi il livello operativo di ‘attenzione’ che rimarrà attivo fino al termine della criticità dichiarata, spiega l’amministrazione comunale. Il Comune ricorda che eventuali aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo saranno pubblicati sul sito della Protezione civile: emergenze.comune.prato.it mentre per eventuali criticità è attivo il numero verde di emergenza 800 30 15 30.

