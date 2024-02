Allerta Meteo Trentino: pioggia nelle valli, vento forte e tanta neve

MeteoWeb

La Protezione Civile del Trentino ha emesso un avviso di allerta meteo gialla (ordinaria) per possibili problemi di natura idrogeologica valido dalle 17 di oggi alle 12 di sabato 24 febbraio. L’allerta è valida sull’intero territorio provinciale. Alla luce delle previsioni meteorologiche si ritengono possibili, a partire dal pomeriggio di oggi, erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide. Possono verificarsi – informa una nota – anche disagi ed effetti sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione dei servizi.

Dal pomeriggio e soprattutto dalla sera di oggi, nella prossima notte e fino al pomeriggio di domani, venerdì 23 febbraio, forti flussi sudoccidentali in quota determineranno precipitazioni diffuse e persistenti specie sui settori meridionali e nelle zone di stau. La quota neve è attesa calare a 1200 – 1400 metri circa nelle valli più ampie e nelle zone più ventilate, mentre nelle valli più strette, specie durante le fasi più intense, neve o neve mista a pioggia potrà interessare anche i fondovalle a quote vicine ai 1000 metri. Entro la sera di venerdì sono attesi 30 – 60cm di neve oltre i 1500 metri con quantitativi maggiori alle quote più alte soprattutto sui settori sudoccidentali; quantitativi inferiori sono invece attesi a quote inferiori; a quote basse attese cumulate complessive di pioggia mediamente di 30 – 60mm con massimi di 80 – 100mm sui settori meridionali e nelle zone di stau. Da sabato a martedì prossimo correnti meridionali a tratti umide ed instabili con temperature vicine o inferiori alla media del periodo.

È in vigore anche l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo montate durante le nevicate.

