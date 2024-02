Allerta Meteo Veneto: stato di attenzione per criticità idraulica, acqua alta a Venezia

MeteoWeb

Tra il pomeriggio e la serata di oggi, in Veneto è prevista la fase finale della perturbazione in atto, con precipitazioni inizialmente ancora diffuse e a tratti moderate e forti specie sulle zone orientali, in successiva attenuazione. Nevica sulle Dolomiti fino ai 900/1000 metri e intorno ai 1300/1400 metri sulle Prealpi. Alla luce delle Previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato la fase operativa di Attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica fino alle ore 20 di sabato 24 febbraio nei bacini di Piave Pedemontano e di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone.

È stata dichiarata la Fase operativa di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, e Livenza-Lemene-Tagliamento.

Acqua alta a Venezia

Possibile attivazione del sistema Mose oggi a Venezia, dove sono previsti 110cm di acqua alta alle 23.30. Lo comunica il Centro Maree.

