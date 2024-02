Allerta Meteo Veneto: codice giallo da stasera sui bacini Brenta-Bacchiglione

MeteoWeb

La Regione Veneto comunica che tra venerdì 9 e domenica 11 febbraio il tempo sarà in prevalenza perturbato con precipitazioni estese, più persistenti e complessivamente abbondanti sulle zone montane/pedemontane, con massimi sulle Prealpi. La fase più significativa è prevista tra il pomeriggio/sera di oggi e la serata di domani. Il limite della neve sarà mediamente intorno ai 1500-1700 m, a tratti più in basso sulle Dolomiti. Tra oggi e domani ci sarà un rinforzo dei venti meridionali in quota e sulle zone costiere.

Sulla base di queste previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo che, dalle 14 di oggi, venerdì 9 febbraio, alla stessa ora di dopodomani, domenica 11 febbraio, dichiara lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idraulica nei seguenti bacini:

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Province VI – BL – TV –VR)

Basso Brenta-Bacchiglione (Province PD-VI-VR-VE-TV)

Viene dichiarato inoltre lo stato di “Attenzione” (Giallo) per criticità idrogeologica nel seguente bacino:

Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Province VI – BL – TV –VR)

