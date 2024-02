Allerta Meteo Veneto: Vicenza attiva il COC

MeteoWeb

È allerta meteo rossa in parte del Veneto in vista del forte maltempo che colpirà la regione, con piogge abbondanti e persistenti. In questa situazione, il Comune di Vicenza ha disposto l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale). La fase più intensa del maltempo è prevista per domani, martedì 27 febbraio, con il rischio per la città di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane, oltre che di considerevole innalzamento dei livelli dei fiumi e dei fossati e conseguenti possibili allagamenti delle aree golenali.

Contestualmente, – spiega il Comune in una nota – a cura di Amcps, è stata attivata la procedura di controllo dei luoghi oggetto di possibili criticità e delle relative manovre di protezione previste dal piano di emergenza comunale. In particolare, ha verificato e, laddove necessario, pulito le griglie dei tratti tombinati dei fossati comunali. Il gruppo comunale di Protezione Civile è operativo con una squadra per eseguire sopralluoghi mirati e presidiare la sede di via Frescobaldi, dove sono già pronti 2500 sacchi di sabbia da distribuire in caso di necessità nei punti previsti dal piano di emergenza.

