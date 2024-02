Allerta Meteo, violentissima ondata di maltempo nel weekend. E sarà solo l’inizio…

MeteoWeb

Si sta concludendo in queste ore l’ondata di maltempo che da ieri colpisce il Sud Italia e questa notte e stamani ha provocato forti piogge nella Sicilia Sud/Orientale. Intensi nubifragi hanno interessato le province di Siracusa e Ragusa dove sono caduti 94mm di pioggia a San Corrado, 75mm a Villa Vela, 68mm a Sierra Vento, 52mm a Cassaro, 43mm a Ferla, 40mm a Rosolini, 38mm a Pozzallo, 37mm a Monterosso Almo, 35mm ad Avola, Cassibile e Campo Boario, 29mm a Pedagaggi.

Come possiamo osservare dalle ultime immagini satellitari dell’Italia vista dallo Spazio, le nubi si stanno diradando anche al Sud lasciando schiarite sempre più ampie anche nelle zone colpite dal forte maltempo. Al Centro/Nord, invece, il cielo si mantiene completamente sereno:

Il clima rimane eccezionalmente mite in tutto il Paese: le temperature anche oggi sono tipicamente primaverili, di gran lunga superiori rispetto alle medie stagionali in tutt’Italia, come se fossimo già a fine aprile o inizio maggio. La colonnina di mercurio, infatti, segna addirittura +20°C a Roma e Cagliari, e ancora +19°C a Napoli, Latina, Guidonia, Oristano e Iglesias, +18°C a Palermo, Firenze, Genova, Pisa, Messina, Salerno, La Spezia, Forlì, Viterbo, Frosinone, Benevento, Ferrara, Trapani, Caserta e Jesi, +17°C a Bologna, Taranto, Modena, Cosenza, Pordenone, Rovigo, Mantova e Siena, +16°C a Padova, Perugia, Brescia, Cremona, Treviso, Udine, Sassari, Lecce, Brindisi, Foggia, Terni, Rieti e Arezzo, +15°C a Milano, Verona, Trieste, Trento, Rovereto e Sondrio.

Si tratta di valori davvero clamorosi che si susseguono ogni giorno, senza sosta, in tutt’Europa da settimane. La scorsa settimana s’è conclusa con anomalie incredibili, fino a +9°C settimanali rispetto alla norma in tutta l’Europa centrale, su un’area vastissima (vedi mappa NOAA di seguito). La settimana precedente era stata anche peggiore. Il mese di Febbraio si concluderà con anomalie termiche positive davvero eccezionali in tutto il Continente, superiori a quelle di Gennaio e Dicembre, in un anno – ormai possiamo dirlo senza paura di essere smentiti – senza inverno.

La situazione meteo sta per cambiare drasticamente nell’intero panorama euro-mediterraneo. Diffidate, però, da chi blatera di imminenti svolte stagionali o possibili ondate di freddo e neve: passeremo da una lunga fase primaverile caratterizzata dall’Anticiclone delle Azzorre, ad una lunga fase autunnale caratterizzata dalle perturbazioni atlantiche. Ci sarà sì tanto maltempo, persistente, forte e intenso, ma anche caldo anomalo, temperature superiori alle medie e nevicate soltanto sulle più alte vette delle montagne. Niente inverno, quindi.

La tendenza a breve, medio e lungo termine è perfettamente in sintonia con le previsioni meteo stagionali fornite pochi giorni fa ai microfoni di MeteoWeb dal meteorologo di AccuWeather Tyler Roys:

Le mappe delle precipitazioni per i prossimi dieci giorni evidenziano proprio l’ingresso delle perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo con l’Italia pienamente coinvolta dal maltempo più estremo:

La prima di queste perturbazioni è in arrivo: inizierà nella serata di giovedì 22 con le prime forti piogge al Nord, poi si intensificherà nel weekend. Venerdì 23 febbraio colpirà tutto il Centro/Nord con violenti nubifragi sulle Regioni centrali tirreniche e al Nord/Est (neve abbondante sulle Alpi, ma solo oltre i 1.200/1.300 metri); poi tra sabato e domenica si sposterà al Sud con temporali violentissimi, maltempo estremo entrambi i giorni in tutto il meridione (neve soltanto oltre i 1.700/1.800 metri sui rilievi più alti dell’Appennino).

Nei prossimi aggiornamenti entreremo in modo più specifico nel dettaglio del maltempo in arrivo nei prossimi giorni sull’Italia con il focus Regione per Regione.

Intanto l’Aeronautica Militare ha già lanciato la prima allerta:

