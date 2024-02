All’IIC di Abu Dhabi convegno sulla rivoluzione quantistica

MeteoWeb

Oggi, ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, si rinnova l’appuntamento con una serie di seminari di grande rilevanza internazionale: gli incontri Italo-Emiratina. Questa stimolante iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Istituto Italiano di Cultura (IIC) di Abu Dhabi e la prestigiosa Khalifa University. L’obiettivo di questi incontri è esplorare i territori della scienza più avanzata, con un focus particolare sulla rivoluzione quantistica e sulle sue profonde implicazioni nelle scienze umane, naturali e nella tecnologia.

Rivoluzione quantistica

Il tema al centro delle discussioni è la rivoluzione quantistica, un ambito della fisica che ha generato un nuovo paradigma nella comprensione della realtà e che ha avuto profonde ripercussioni anche al di fuori del campo scientifico, influenzando la nostra concezione dell’uomo e della tecnologia. Il programma di oggi promette di essere stimolante e ricco di contenuti di alta qualità, con la partecipazione di esperti di fama internazionale nel campo della fisica quantistica e della tecnologia.

L’evento, in programma per le ore 18, prevede un’accoglienza istituzionale affidata a Susanna Iacona-Salafia, direttrice dell’IIC di Abu Dhabi, figura di spicco nel promuovere la cultura e lo scambio intellettuale tra Italia e Emirati Arabi Uniti. L’incontro si svolgerà presso una delle sedi prestigiose della Khalifa University, rinomata per l’eccellenza della sua ricerca scientifica e tecnologica.

Il programma dell’evento

La serata si aprirà con una riflessione sul tema “Determinism and Free Will in Quantum Mechanic“, affidata al dottor Fabio Scardigli, stimato docente presso il Politecnico di Milano. La sua esposizione promette di gettare nuova luce sulla complessa relazione tra determinismo e libero arbitrio nel contesto della meccanica quantistica, sollevando interrogativi fondamentali sulla natura stessa della realtà.

Successivamente, il professor Luigi Amico, executive director del Quantum Research Center presso il Technology Innovation Institute, ci condurrà nell’affascinante mondo della “Quantum Technology: The second quantum revolution“. Questo argomento è di estrema attualità, poiché le tecnologie quantistiche stanno aprendo la strada a una nuova era di innovazione e progresso tecnologico, con potenziali applicazioni rivoluzionarie in settori come la crittografia, la computazione e la sensoristica.

Infine, il dibattito si sposterà sulle “Prospettive di collaborazione Emirati Arabi Uniti-Italia su scienze e tecnologie quantistiche“. Il panel di esperti sarà composto dal professor Ernesto Damiani, dal professor Luigi Amico e dal dottor Fabio Scardigli, moderati dalla dottoressa Giulia De Masi e dal dottor Yazan al Momany. Questo momento di confronto e scambio sarà fondamentale per delineare le opportunità di collaborazione tra Italia e Emirati Arabi Uniti in un campo così promettente e innovativo.

