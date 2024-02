Alluvione in Brasile, esondano i fiumi nello stato di Acre: 11mila sfollati

MeteoWeb

Un’alluvione ha colpito lo stato amazzonica di Acre, nel nord-ovest del Brasile, nel corso del weekend del 24-25 febbraio. Numerosi fiumi e torrenti sono esondati e almeno 11.200 persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case e ricorrere all’assistenza dello stato o di conoscenti. Il centro più colpito è quello di Jordão. Il municipio è in stato di emergenza dopo che la piena storica di tutti i corsi d’acqua della regione ha causato l’allagamento dell’80% dell’area urbana. Anche l’ospedale è stato invaso dall’acqua e i pazienti sono stati trasferiti in un edificio pubblico vicino. A seguito dell’alluvione, il governo del Brasile ha riconosciuto lo stato di calamità per diciassette municipi dello stato di Acre.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.