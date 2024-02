Alluvione Emilia Romagna, Priolo: “attivate decine di migliaia di frane”

MeteoWeb

“L’evento di maggio ha sconvolto completamente il nostro territorio, cambiandone la morfologia e i profili di crinali e colline, dove si sono attivate decine di migliaia di frane che i nostri tecnici hanno censito e che stanno monitorando”. Così, in merito all’alluvione, il vicepresidente dell’Emilia Romagna Irene Priolo che oggi ha fatto un sopralluogo nel Cesenate per fare il punto della situazione. “Continuiamo a lavorare – ha concluso il vicepresidente -, come dimostrano i nuovi cantieri, per la sicurezza di persone e luoghi”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.