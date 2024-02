Spagna, arresto della centrale nucleare Ascò II: ecco cosa è successo

MeteoWeb

Arresto automatico della centrale nucleare Ascò II di Tarragona in Spagna. A causare l’incidente, che non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell’impianto, delle persone o dell’ambiente, è stato un guasto a una valvola di controllo dell’acqua di alimentazione. È successo alle 19:30 di ieri, sabato 24 febbraio. Il Consiglio per la sicurezza nucleare ha dichiarato in un comunicato che l’arresto è stato eseguito automaticamente dal sistema di protezione dell’impianto a causa di un segnale di basso livello d’acqua nel generatore di vapore B.

Il gestore dell’impianto – aggiunge la nota – ha identificato che il basso livello nel generatore di vapore è stato causato dalla chiusura non programmata della valvola di controllo dell’acqua di alimentazione. Il Consiglio precisa che le valvole di controllo degli altri due generatori si sono comportate correttamente e che il gestore dell’impianto sta analizzando le cause del guasto alla valvola. L’incidente non ha avuto alcun impatto sulla sicurezza dell’impianto, delle persone o dell’ambiente, secondo il Consiglio, che afferma che tutti i sistemi di sicurezza hanno agito in conformità al progetto e che l’impianto è stabile.

