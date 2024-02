Un asteroide grande quanto autobus oggi “sfiorerà” la Terra, passerà più vicino della Luna

MeteoWeb

Un asteroide recentemente scoperto, delle dimensioni approssimative di un autobus scolastico, sfreccerà “vicino” alla Terra ad una distanza minore a quella che ci separa dalla Luna oggi, giovedì 22 febbraio, ma non rappresenta una minaccia per il nostro pianeta. Chiamato 2024 DW, il nuovo asteroide è largo circa 13 metri e passerà a una distanza di circa 225mila km dalla Terra. Passerà quindi più vicino della distanza media dalla Luna, che orbita a circa 385mila km dalla Terra, riporta la NASA.

L’asteroide 2024 è solo uno dei vari “asteroidi potenzialmente pericolosi” (rocce spaziali con orbite che li portano entro 7,5 milioni di km dalla Terra) che passeranno vicino al nostro pianeta oggi. Sarà, però, il più vicino. Un altro asteroide delle dimensioni di un autobus passerà a una distanza di 775mila km, mentre un sasso spaziale delle dimensioni di un jet passerà ad una comoda distanza di 4 milioni di km, secondo un elenco riportato dalla NASA.

La scoperta di 2024 DW

L’asteroide 2024 DW è stato scoperto il 19 febbraio dagli astronomi del Mt. Lemmon Survey, che fa parte del Catalina Sky Survey, che tracciare gli asteroidi near-Earth che potrebbero potenzialmente minacciare il nostro pianeta, secondo un database del Minor Planet Center (MPC) dell’International Astronomical Union presso l’Harvard-Smithsonian Carnegie Center for Astrophysics.

Gli scienziati hanno inizialmente utilizzato lo Steward Observatory presso la stazione di Mt. Lemmon nelle Montagne Santa Catalina a Nord/Est di Tucson, in Arizona, per individuare il sasso spaziale. Osservazioni successive con un telescopio dell’Università delle Hawaii in cima al vulcano Mauna Kea hanno confermato la scoperta.

Cos’è un asteroide?

Gli asteroidi sono corpi celesti rocciosi o metallici che orbitano attorno al Sole, prevalentemente situati nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove, ma possono essere trovati anche altrove nel Sistema Solare. Questi oggetti variano notevolmente in dimensioni, da pochi metri a centinaia di chilometri di diametro. Gli asteroidi sono i resti primordiali del Sistema Solare primitivo e possono fornire importanti informazioni sulla sua formazione e evoluzione. La maggior parte degli asteroidi sono di forma irregolare e non hanno atmosfera né una superficie solida come quella della Terra. Alcuni asteroidi possono avvicinarsi pericolosamente alla Terra, presentando una minaccia di impatto, motivo per cui osservazione e studio sono di grande importanza per la ricerca astronomica e per lo sviluppo di strategie di difesa planetaria.

Le missioni spaziali, come quelle condotte dalla NASA, contribuiscono a comprendere meglio la natura degli asteroidi e a valutare i rischi di collisione con la Terra.

