Astronomia, una magica serata di osservazioni a Bibola | FOTO

Nella magica cornice di Bibola, la recente serata osservativa di sabato 17 febbraio, ha catturato l’entusiasmo di numerosi partecipanti, trasformando la notte in un viaggio straordinario attraverso il cielo stellato. La luna e Giove, veri protagonisti della serata, hanno regalato uno spettacolo mozzafiato, mentre gli appassionati dell’astronomia hanno avuto l’opportunità di scrutare gli oggetti celesti del cielo profondo. Nebulose come quella di Orione e la suggestiva Testa di Cavallo hanno affascinato gli occhi dei presenti, mentre varie galassie hanno svelato la loro bellezza nello spazio infinito.

Un ringraziamento speciale da parte degli Astrofili Spezzini “all’amministrazione comunale di Aulla per aver aderito con entusiasmo alla manifestazione “M’illumino di Meno”, dimostrando un impegno concreto per la promozione di eventi sostenibili. Grazie anche alla pagina Facebook “Bibola il Feudo è il suo Castello” per l’organizzazione impeccabile e l’accoglienza calorosa che ha reso l’esperienza ancora più indimenticabile. Con la promessa di nuove emozionanti avventure celesti, diamo appuntamento al prossimo evento estivo. Continuate a seguire Bibola per restare aggiornati sui futuri spettacoli sotto le stelle. Grazie a tutti coloro che hanno reso questa serata magica e ricca di connessioni cosmiche“.

