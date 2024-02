“Le auto elettriche saranno la svolta”: in Germania le vendite calano del 55%

MeteoWeb

Nel freddo mese di dicembre del 2023, la Germania ha preso una decisione che ha scosso le fondamenta del suo mercato automobilistico: l’eliminazione del bonus statale per l’acquisto di auto elettriche. Questa mossa, sebbene apparentemente volta a ridurre i costi governativi, ha avuto effetti a cascata che hanno ridisegnato drasticamente il panorama dell’industria automobilistica tedesca.

Case automobilistiche “obbligate” ad abbassare i prezzi

In risposta a questa decisione governativa, le case automobilistiche si sono trovate costrette a rivedere radicalmente le loro strategie di pricing, abbassando i prezzi dei loro veicoli per rimanere competitive sul mercato. Un esempio eloquente di questo adattamento è stato Dacia, che ha annunciato una riduzione di ben 10.000 euro sul prezzo del suo modello Spring. Questa mossa, sebbene potesse sembrare un vantaggio per i consumatori, ha avuto conseguenze distruttive sul mercato delle auto elettriche.

Crollo drammatico delle vendite

Il riflesso più evidente di questi cambiamenti è stato registrato nelle cifre di vendita. Le auto a zero emissioni, una volta considerate il futuro inarrestabile del settore automobilistico, hanno subito un crollo drammatico nelle loro vendite. A gennaio 2024, le vendite di auto elettriche in Germania hanno subito un drastico declino del 54,9%, mentre quelle delle ibride plug-in hanno visto una diminuzione del 19,6%. Un colpo duro per un settore che sembrava essere in costante ascesa.

Questo repentino cambio di gusti dei consumatori ha portato a un’inversione di tendenza sorprendente. Mentre le auto tradizionali, con i loro motori alimentati a combustione interna, hanno registrato un aumento significativo nelle vendite, le alternative elettriche hanno subito un brusco calo nella domanda. Le auto a benzina hanno visto un incremento del 9,1% nelle vendite, mentre quelle a gasolio hanno segnato un aumento del 9,5%. Un segnale inequivocabile che i consumatori hanno optato per tornare alle soluzioni tradizionali di propulsione.

Tuttavia, attribuire il declino delle vendite di auto elettriche esclusivamente all’eliminazione del bonus statale sarebbe una semplificazione eccessiva. Esperti del settore, come Constantin Gall, socio dirigente di EY per i mercati dell’Europa occidentale, hanno sollevato dubbi sulla situazione sottostante che potrebbe aver contribuito a questo repentino cambiamento di rotta.

Guerra dei prezzi

Uno degli aspetti più sorprendenti di questa nuova dinamica di mercato è stata la rapida e imprevista guerra dei prezzi che ne è seguita. Giganti del settore come VW, Tesla e la cinese BYD hanno annunciato tagli significativi ai prezzi dei loro veicoli elettrici, evidenziando una lotta serrata per conquistare quote di mercato in un ambiente sempre più competitivo. Questo scenario, combinato con le incertezze economiche ancora presenti nell’economia tedesca, ha portato gli analisti a prevedere ulteriori tagli dei prezzi nel corso del 2024, mettendo a dura prova le aziende più piccole del settore delle auto elettriche.

Nel mercato automobilistico tedesco, si prevede una contrazione dell’1% con vendite in calo del 25% rispetto ai livelli pre-pandemia. In particolare, le vendite di auto elettriche dovrebbero subire un decremento del 9%, nonostante un aumento del 19% nella produzione.

