Bernini: “con l’Einstein Telescope Lula sarà la città della scienza”

Durante una visita in Sardegna per un tour elettorale, il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha parlato della candidatura italiana per l’Einstein Telescope. “Stiamo cercando di portare a Lula l’infrastruttura strategica più importante in tema di onde gravitazionali che esista in Europa: è un modo per fare di questo luogo la città della scienza e di Sos Enattos la miniera del futuro e delle opportunità“, ha affermato Bernini durante una visita nella cittadina del Nuorese per un tour elettorale con il candidato a governatore del centro-destra Paolo Truzzu, il coordinatore regionale di FI, Ugo Cappellacci e i parlamentari Pietro Pittalis e Paolo Barelli.

“Dall’ultimo sopralluogo qui a Sos Enattos, io porto 950 milioni di euro messi sul tavolo dal Presidente del Consiglio per l’Einstein Telescope e più che criticità, vedo opportunità e tante. La strada è lunga perché si decide nel 2025, ma dall’ultima volta che ci siamo visti qui – ha detto Bernini ai giornalisti – porto anche un posizionamento più saldo in Europa della nostra candidatura, un gruppo operativo che si è riunito e sta facendo uno studio di prefattibilità, una cordata di imprenditori che sta lavorando, progetti di infrastrutturazione”.

