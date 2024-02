Buongiorno e Buon San Valentino: immagini nuove e divertenti per gli auguri

MeteoWeb

Buongiorno e Buon San Valentino! E’ un’occasione davvero speciale per fare auguri memorabili: per l’occasione, proponiamo una serie di immagini divertenti e dolci (gallery in alto). Di seguito alcune curiosità sulla festa.

Buongiorno e Buon San Valentino! Curiosità

Ecco alcune curiosità sulla festa di San Valentino:

Le origini della festa sono pagane – Il 15 febbraio, nell’antica Roma, si celebravano i Lupercalia, feste dedicate al dio Luperco, protettore dei pastori. Durante queste feste, i sacerdoti del dio Luperco, chiamati Luperci, si coprivano con pelli di capra e correvano per le strade della città, frustando le donne con strisce di pelle di capra. Si credeva che questa pratica avesse il potere di favorire la fertilità;

San Valentino fu un martire – Secondo la tradizione, San Valentino era un vescovo vissuto nel III secolo d.C., che fu martirizzato per aver celebrato matrimoni tra cristiani, cosa che era vietata dall'imperatore romano Claudio II;

La festa di San Valentino si diffuse in Europa nel Medioevo – Nel Medioevo, la festa di San Valentino fu reinterpretata come una festa dell'amore romantico. In questo periodo, si diffuse l'usanza di scambiarsi doni e bigliettini d'amore in occasione di questa festa;

La festa di San Valentino è diventata una festa commerciale – Nel XX secolo, la festa di San Valentino è diventata sempre più commerciale. Oggi, è una delle feste più importanti dell'anno per l'industria del commercio al dettaglio;

Il numero di rose perfetto è 12 – In molte culture, il numero 12 è considerato un numero simbolico di amore e armonia, secondo altre, il numero deve essere dispari;

Il cioccolato è un simbolo di San Valentino – Il cioccolato è considerato un alimento afrodisiaco e, quindi, è spesso associato all'amore;

La prima scatola di cioccolatini per San Valentino è stata progettata da Richard Cadbury nel 1800 – Richard Cadbury, un imprenditore inglese, fu il primo a produrre cioccolatini a forma di cuore per la festa di San Valentino. Le sue scatole di cioccolatini divennero rapidamente popolari e contribuirono a rendere il cioccolato un simbolo di questa festa;

Il colore rosso è il colore di San Valentino – Il rosso è il colore dell'amore e della passione.

