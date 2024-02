Cadono vermi sui passeggeri: volo costretto a tornare indietro

MeteoWeb

L’insoddisfazione per un viaggio aereo ha raggiunto nuove vette quando sono piovuti vermi sui passeggeri di un volo Delta da Amsterdam a Detroit, nel Michigan. È successo martedì 13 febbraio, quando un passeggero ha portato del pesce marcio sull’aereo in un bagaglio a mano e lo ha messo nella cappelliera, prima che i vermi si liberassero e piovessero sui passeggeri seduti, ha riferito l’Independent.

Philip Schotte, originario dei Paesi Bassi che vive in Iowa, ha detto a Fox 2 di aver visto almeno una dozzina di vermi cadere su una donna durante il volo. “Non so davvero cosa mi stesse passando per la testa. Stavo cercando di elaborarlo: il disgusto è una cosa, ovviamente“, ha detto Schotte. “Abbiamo dovuto aspettare lì perché arrivassero effettivamente gli aiuti”.

Schotte ha raccontato che gli assistenti di volo hanno rintracciato i vermi nella borsa di un passeggero nella cappelliera e hanno trovato un pesce avvolto in un giornale. Schotte ha detto che gli assistenti di volo l’hanno portato via e il pilota ha annunciato che il volo sarebbe tornato all’aeroporto di Schiphol ad Amsterdam.

In una dichiarazione rilasciata a Fox 2, Delta si è scusata con i suoi passeggeri: “il loro viaggio è stato interrotto a causa di un bagaglio a mano imballato in modo improprio. L’aereo è tornato al gate e i passeggeri sono stati imbarcati sul primo volo disponibile. L’aereo è stato messo fuori servizio per essere pulito”.

