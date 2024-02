Caldo folle nel Mediterraneo: +37°C in Marocco, record per la temperatura invernale più alta mai registrata

MeteoWeb

L’anticiclone è tornato a dominare la scena meteo nel Mediterraneo, provocando temperature record in Marocco. Nella giornata di ieri, mercoledì 14 febbraio, le temperature hanno sfiorato picchi di +37°C nel Paese: i +36,6°C registrati a Tan Tan, nel sud del Marocco, rappresentano la temperatura invernale più alta mai registrata nel Paese. Segnaliamo anche +36°C ad Agadir, Essaouira, Safi, +35°C a Casablanca, Sidi, Al Massira, Nouaceur, +34°C a Rabat. In totale, 12 stazioni meteorologiche hanno raggiunto temperature sopra i +33,9°C ma siamo in inverno: un caldo shock per il periodo! Le temperature massime di ieri sono state di 5-10°C sopra le medie di luglio, polverizzando i record precedenti con margini enormi.

Anche la Spagna ha vissuto una giornata di caldo anomalo ieri, con punte di +29°C ad Arrecife e La Aldea de San Nicolás, entrambe località delle Canarie, e +27°C ad Almeria, in Andalusia.

