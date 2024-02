Calendario scolastico 2025, l’INGV lancia il concorso “A spasso con… IA – Intelligenza Artificiale”

MeteoWeb

“A SPASSO CON… IA – INTELLIGENZA ARTIFICIALE”, è il tema del nuovo calendario scolastico 2024/2025 promosso dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in collaborazione con CINECA e indirizzato alle scuole primarie. Il tema del concorso, “A SPASSO CON… IA – INTELLIGENZA ARTIFICIALE”, è stato scelto per mettere in luce una delle sfide più importanti che l’umanità si trova ad affrontare: lo sviluppo tecnologico e dell’intelligenza artificiale (IA), nel rispetto dei diritti di tutti e senza discriminazioni, per garantire il benessere e il progresso a lungo termine per tutti gli abitanti del pianeta, presenti e futuri.

Viviamo in un’epoca in cui la tecnologia, compresa l’IA, sta diventando sempre più pervasiva e, nel prossimo futuro, assisteremo a uno sviluppo dell’IA che coinvolgerà tutti gli aspetti delle nostre vite. Nonostante non sia visibile, l’IA è ovunque, impara guardando, ascoltando e acquisendo dati, proprio come facciamo noi. Il concorso invita i partecipanti a riflettere su come l’IA influenzi le nostre vite e cosa potrebbe diventare nel futuro.

I partecipanti al concorso sono invitati a inviare disegni che rappresentino il mondo dell’intelligenza artificiale, anche se per sua natura è invisibile e intangibile. I disegni possono ritrarre come l’IA è immaginata, come viene utilizzata oggi o come si pensa potrebbe essere nel futuro, insieme ai problemi che potrebbe affrontare e ai progressi che potrebbe favorire.

Le alunne e gli alunni delle scuole primarie sono incoraggiati a partecipare inviando i loro disegni a:

CONCORSO: A SPASSO CON… IA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Laboratorio Attività con le scuole

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Via di Vigna Murata 605

00143 Roma – Italia

Gli originali dovranno essere spediti entro e non oltre il 10 giugno 2024.

I disegni selezionati faranno parte del Calendario INGV per l’anno 2025 e saranno scelti in base all’originalità, alla spontaneità e all’autonomia di produzione. Copie del calendario saranno inviate a tutte le classi e alle scuole partecipanti che ne faranno richiesta.

