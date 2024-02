Capodanno lunare: al via l’Anno del Drago, controlla vento e pioggia

MeteoWeb

In questi giorni, milioni di cinesi stanno ultimando i preparativi per celebrare il nuovo anno lunare, che inizierà sabato 10 febbraio e sarà dedicato al Drago, considerato un simbolo di potenza, vitalità e buona fortuna secondo lo zodiaco cinese. Immagini raffiguranti draghi adornano già vetrine, porte e strade di negozi e abitazioni, seguendo l’usanza di esporre figure del nuovo segno.

L’Anno del Drago

Il drago, animale mitologico venerato in Cina, è associato alla capacità di controllare vento e pioggia, garantendo un buon raccolto. I media nazionali sottolineano che la figura del drago cinese si discosta totalmente da quella occidentale, notoriamente associata al fuoco e alla crudeltà. Nel frattempo, la televisione di Stato Cctv riporta che nella città orientale di Yiwu, sede del più grande mercato all’ingrosso di piccoli prodotti del mondo, gli ordini con motivi di draghi hanno superato le aspettative, registrando incrementi fino al 20%.

Il Capodanno lunare

Dal 10 al 17 febbraio, il Paese più popoloso del mondo sarà coinvolto nelle celebrazioni del Capodanno lunare, durante le quali centinaia di milioni di persone viaggeranno per dare il benvenuto al nuovo anno, seguendo antiche tradizioni per allontanare le sfortune e attirare prosperità e abbondanza. Queste pratiche includono la pulizia accurata delle case, la decorazione delle strade e l’organizzazione di grandi banchetti familiari alla vigilia del Capodanno lunare.

Un altro elemento centrale della festa sono le “hongbao“, buste rosse contenenti denaro, che vengono regalate a parenti e amici per augurare fortuna nel nuovo anno. Le autorità prevedono un aumento del 40% nei viaggi del cosiddetto “Festival di Primavera” rispetto all’anno precedente, con quasi 9 miliardi di spostamenti, segnando un record storico. Il China State Railway Group ha aumentato la frequenza dei treni passeggeri per gestire l’aumento di viaggiatori, con 12,4 milioni di viaggi solo nella giornata odierna.

Il 2024 vedrà festeggiamenti particolarmente massicci, poiché saranno i primi dopo la sospensione della rigorosa strategia “zero Covid” adottata dalla Cina dall’inizio della pandemia.

Il calendario cinese

I cinesi seguono l’anno lunare nel calendario per motivi culturali e agricoli radicati nella storia antica. Il calendario lunare cinese si basa sui cicli della Luna, con un mese lunare di circa 29,5 giorni. Questo approccio ha radici nella tradizione agricola, poiché aiutava a pianificare le attività agricole in armonia con i cicli lunari. Inoltre, il calendario lunare è strettamente legato alle festività culturali, come il Capodanno cinese, che inizia con la prima luna nuova dell’anno.

La pratica riflette l’importanza della natura e dei cicli celesti nella cultura cinese, sottolineando la connessione tra l’uomo e l’universo attraverso il tempo e le tradizioni che persistono da secoli.

