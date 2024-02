Cittadinanza scientifica: a Rovigo percorso formativo per partecipare in modo attivo al dibattito pubblico

MeteoWeb

L’Istat in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di Rovigo, Mathesis, CUR Consorzio Università Rovigo e Comune di Rovigo, organizza un percorso formativo in presenza di educazione civica e cittadinanza attiva, dedicato ai docenti di tutte le discipline nelle scuole di ogni ordine. Gli argomenti spaziano dalla cittadinanza digitale all’utilizzo di open data, dalla numeracy alle competenze trasversali alle discipline STEM. Il percorso si articola in 5 incontri, tenutisi a partire da dicembre 2023 con l’ultimo in programma a maggio 2024, presso luoghi prestigiosi del centro cittadino di Rovigo per creare sinergia tra i momenti di formazione e di cultura.

Di seguito date e dettagli dei prossimi incontri.

Dati sulla musica e musica come dati

27 febbraio 2024, dalle 15 alle 17:30

Sala Stucchi | Palazzo Cezza

Piazza Vittorio Emanuele II n. 47 | Rovigo

Lezione dedicata ai docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. È previsto per i partecipanti un concerto degli studenti del Conservatorio di Musica di Rovigo Francesco Venezze.

Come usare gli Open data in classe: dall’astrostatistica ai cambiamenti climatici

9 aprile 2024, dalle 15 alle 17:30

Sala Conference | Urban Digital Center Innovation Lab

Via Nicola Badaloni n. 2 | Rovigo

Lezione dedicata ai docenti della Scuola secondaria di secondo grado. È prevista per i partecipanti la visita guidata al Centro di ricerca sui cambiamenti climatici del Corso di Laurea Magistrale Water and geological risk engineering dell’Università degli studi di Padova.

Le sfide della formazione digitale e della dignità online

24 maggio 2024, dalle 15 alle 17:30

Aula magna | Palazzo Angeli

Corso del Popolo n. 149 | Rovigo

Lezione dedicata ai docenti del triennio della Scuola secondaria di secondo grado. È prevista per i partecipanti la visita guidata a Palazzo Angeli. L’evento è inserito nelle attività organizzate all’interno del Maggio rodigino.

