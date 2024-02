Clima: attivisti di Extinction Rebellion incollano manifesti sulla sede RAI a Bari

MeteoWeb

I dipendenti della sede RAI della città di Bari hanno trovato dei manifesti di Extinction Rebellion ad attenderli sulle porte e sui muri dell’edificio. Nei manifesti, creati dal movimento per il clima, vengono usati i titoli delle canzoni grandi successi delle edizioni passate del Festival di Sanremo per attirare l’attenzione sulla crisi climatica. Le attiviste hanno usato colla vegetale fatta da farina ed acqua per incollare il loro messaggio nella sede della televisione di Stato, per chiedere una maggiore attenzione nel racconto della crisi climatica. Tutte le attiviste sono state identificate dai carabinieri.

L’azione di Extinction Rebellion è avvenuta la notte della terza serata del Festival di Sanremo. Il target delle attiviste è il mondo dell’informazione e in particolare la RAI, a loro avviso rea di non dare lo spazio necessario al racconto della crisi climatica.

