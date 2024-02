Giornata storica per il clima mondiale: in Cina la più grande differenza giornaliera di temperatura, caldo e freddo record

MeteoWeb

Lo sconfinato territorio della Cina regala inevitabilmente le condizioni meteo più disparate tra le varie zone del Paese. Oggi la Cina ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche molto complicate, con ondate di freddo, tempeste di sabbia, grandine, ondate di caldo e bufere di neve che si sono verificate contemporaneamente sul territorio nazionale! Basta un dato a rappresentare l’eccezionalità della situazione meteo odierna sulla Cina, che ha registrato la più grande differenza di temperatura nelle registrazioni meteorologiche del Paese. Oggi, infatti, sono stati osservati i seguenti estremi di temperatura: -52,3°C e +38°C per una differenza a livello nazionale di 90,3°C! Si tratta di un record climatico mondiale per la differenza giornaliera di temperatura più grande, battendo gli USA (1°C in più rispetto al gennaio 1954).

Inoltre, i -52,3°C registrati a Turhong nella contea di Fuyun, nello Xinjiang, battono il record per la temperatura più bassa nelle registrazioni meteorologiche dello Xinjiang. Pensare che la città è piombata da -1,6°C a -52,3°C nell’arco di 48 ore!

Ma anche il caldo ha regalato nuovi record, con 5 province oltre i +33°C, davvero eccezionale. 102 stazioni hanno battuto il record di metà febbraio e 18 di loro hanno battuto il record di febbraio.

Allo stesso tempo, la Cina centrale è in prima linea nella collisione tra freddo e caldo. Ciò ha creato condizioni meteorologiche convettive molto intense, con raffiche di vento massime locali che hanno raggiunto i 155km/h!

Caldo record anche in Giappone

Il caldo record in Cina si inserisce all’interno di una grande ondata di caldo in Asia, con anomalie fino a 15-20°C. Un caldo folle è stato registrato anche nelle Coree e in Giappone, che ha battuto altri 30 record mensili oggi tra cui Yamagata, Morioka e Wakamatsu. E altre centinaia di record potrebbero cadere nelle prossime ore.

La prossima notte potrebbe essere la notte invernale più calda nella storia coreana con +17-18°C sull’isola di Jeju (Corea del Sud) per tutta la notte. Davvero incredibile.

