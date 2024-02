Clima, i dati di Gennaio 2024 in Italia: non è stato il più caldo di sempre

MeteoWeb

L’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR ha appena pubblicato i dati relativi alle anomalie climatiche di Gennaio 2024 in Italia: il mese di Gennaio si è concluso con uno scarto molto importante rispetto alla norma in termini di caldo anomalo, con un’anomalia complessiva sul territorio nazionale di +1,62°C rispetto alla media storica nazionale del trentennio precedente (1991-2020). Con questo dato, il Gennaio 2024 si classifica al 5° posto tra i mesi di Gennaio più caldi di sempre. Il record rimane quello del 2007 (17 anni fa) che ebbe un’anomalia di +2,01°C.

L’anomalia è stata più accentuata nelle temperature massime (+1,75°C) che nelle minime (+1,46°C), in quanto è stato un mese anticiclonico, molto soleggiato, e questo ha favorito l’aumento ulteriore delle temperature diurne per il forte soleggiamento.

Dal punto di vista territoriale, è stato un mese caldo in tutt’Italia. L’anomalia è stata di +1,43°C al Nord, di +2,01°C al Centro e di +1,75°C al Sud. In nessun caso, però, è stato il mese più caldo di sempre in nessuna area geografica del nostro Paese: per il Nord è stato il 7° più caldo, per il Centro e per il Sud il 3° più caldo. I record rimangono quello del 2007 al Nord (+2,49°C); del 2018 al Centro (+2,16°C) e addirittura del 1936 (quasi 90 anni fa) al Sud, con un’anomalia di +1,99°C.

