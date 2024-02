Clima, la Groenlandia sta diventando più verde: la calotta glaciale si scioglie e viene sostituita dalla vegetazione

MeteoWeb

Secondo un’importante analisi dei dati storici satellitari, negli ultimi trent’anni si sono sciolti circa 28.707 chilometri quadrati della calotta glaciale e dei ghiacciai della Groenlandia. L’area totale di perdita di ghiaccio è equivalente alla dimensione dell’Albania e rappresenta circa l’1,6% della copertura totale di ghiaccio e ghiacciai della Groenlandia. Dove una volta c’erano ghiaccio e neve, ora ci sono rocce brulle, zone umide e zone di arbusti.

Un team di scienziati dell’Università di Leeds, che ha monitorato i cambiamenti in Groenlandia dagli anni ’80 fino agli anni 2010, afferma che le temperature dell’aria più alte stanno causando il ritiro del ghiaccio, che a sua volta sta avendo un impatto sulla temperatura della superficie terrestre, sulle emissioni di gas serra e sulla stabilità del paesaggio.

Il permafrost, uno strato permanentemente ghiacciato sotto la superficie terrestre, viene danneggiato dal riscaldamento e in alcune aree, gli scienziati avvertono che potrebbe avere un impatto sulle infrastrutture, sugli edifici e sulle comunità che esistono sopra di esso. I risultati sono pubblicati in un articolo sulla rivista Scientific Reports.

Impatto del riscaldamento globale

La Groenlandia fa parte della regione artica. È l’isola più grande del mondo, con una superficie di circa 2,1 milioni di chilometri quadrati. La maggior parte del territorio è coperto da ghiacci e ghiacciai e ospita quasi 57.000 persone. Dagli anni ’70, la regione si è riscaldata al doppio del tasso medio globale. In Groenlandia, le temperature medie annuali dell’aria tra il 2007 e il 2012 sono state di 3°C più alte, rispetto alla media del periodo 1979-2000. E i ricercatori avvertono che in futuro sono probabili temperature più estreme.

Jonathan Carrivick, uno scienziato della Terra della Facoltà di Ambiente di Leeds e uno degli autori dello studio, ha dichiarato: “le temperature più alte sono legate ai cambiamenti della copertura del suolo che stiamo vedendo in Groenlandia. Analizzando le immagini satellitari ad alta risoluzione, siamo stati in grado di produrre una registrazione dettagliata dei cambiamenti che stanno avvenendo nella copertura del suolo”.

Il ghiaccio scompare per essere sostituito da roccia nuda e arbusti

La perdita di ghiaccio si è concentrata attorno ai margini dei ghiacciai attuali, ma anche nel nord e nel sud-ovest della Groenlandia. Si sono verificati livelli elevati di perdita di ghiaccio anche in aree localizzate a ovest, centro-nord-ovest e sud-est.

Nel corso di tre decenni, la quantità di terreno su cui cresce vegetazione è aumentata di 87.475km2, più che raddoppiando nel periodo di studio. Un marcato aumento della vegetazione è stato osservato nel sud-ovest, nell’est e nel nord-est. Il maggiore aumento della fitta vegetazione delle zone umide si è verificato in prossimità di Kangerlussuaq nel sud-ovest e in aree isolate nel nord-est.

L’analisi dei ricercatori ha rivelato che la vegetazione era aumentata lungo un gradiente latitudinale compreso tra 63° nord e 69° nord e diminuiva a nord di questo. Carrivick ha dichiarato: “abbiamo visto segni che la perdita di ghiaccio sta innescando altre reazioni che si tradurranno in un’ulteriore perdita di ghiaccio e in un ulteriore ‘rinverdimento’ della Groenlandia, dove il ghiaccio che si riduce espone la roccia nuda che viene poi colonizzata dalla tundra e infine dagli arbusti. Allo stesso tempo, l’acqua rilasciata dallo scioglimento del ghiaccio sta spostando sedimenti e limo, che alla fine formano zone umide e paludose”.

La perdita di ghiaccio innesca un ulteriore riscaldamento

La perdita di ghiaccio influisce sulla temperatura della superficie terrestre a causa dell’albedo, che è la misura di quanto è riflettente una superficie. La neve e il ghiaccio riflettono bene l’energia solare che colpisce la superficie terrestre e ciò aiuta a mantenere la Terra più fresca. Quando il ghiaccio si ritira, espone il substrato roccioso che assorbe più energia solare, aumentando la temperatura della superficie terrestre.

Allo stesso modo, quando il ghiaccio si scioglie, aumenta la quantità di acqua nei laghi. L’acqua assorbe più energia solare della neve e anche questo aumenta la temperatura della superficie terrestre.

Emettitore di gas serra

L’analisi mostra un quasi quadruplicamento delle zone umide in tutta la Groenlandia, in particolare nell’est e nel nord-est. Le zone umide sono una fonte di emissioni di metano. Scrivendo nell’articolo, i ricercatori hanno osservato: “l’espansione della vegetazione, soprattutto nelle zone umide, indica ma anche aggrava il disgelo del permafrost, l’ispessimento dello strato attivo e quindi le emissioni di gas serra precedentemente immagazzinati in questi suoli artici”.

I ricercatori hanno anche sviluppato un modello per prevedere quelle aree della Groenlandia che probabilmente vedranno cambiamenti “marcati e accelerati” in futuro.

Il Dottor Michael Grimes, autore principale del rapporto, ha aggiunto: “l’espansione della vegetazione, che avviene in tandem con il ritiro dei ghiacciai e della calotta glaciale, sta alterando in modo significativo il flusso di sedimenti e sostanze nutritive nelle acque costiere. Questi cambiamenti sono fondamentali, in particolare per le popolazioni indigene le cui tradizionali pratiche di caccia di sussistenza si basano sulla stabilità di questi delicati ecosistemi. Inoltre, la perdita della massa di ghiaccio in Groenlandia contribuisce in modo sostanziale all’innalzamento globale del livello del mare, una tendenza che pone sfide significative sia ora che in futuro”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.