Clima, El Niño si indebolisce: probabile sviluppo di La Niña in estate

El Niño ha influenzato il clima del mondo negli ultimi mesi, soprattutto nel Nord America, ma un grande cambiamento è all’orizzonte. La NOAA ha pubblicato una “vigilanza La Niña”, spiegando che potrebbe sostituire El Niño prima della fine dell’estate. “Una transizione da El Niño a ENSO neutrale è probabile entro aprile-giugno 2024 (79% di probabilità), con crescenti probabilità che La Niña si sviluppi a giugno-agosto 2024 (55% di probabilità)”, ha comunicato la NOAA.

“Nel corso di gennaio 2024, temperature superficiali del mare (SST) superiori alla media sono continuate su gran parte dell’Oceano Pacifico equatoriale. Le anomalie delle SST si sono leggermente indebolite nel Pacifico orientale e centro-orientale, come indicato dai valori settimanali dell’indice Niño. Tuttavia, i cambiamenti sono stati più pronunciati sotto la superficie dell’Oceano Pacifico equatoriale, con anomalie della temperatura media sotto la superficie che sono tornate quasi allo zero. Sebbene temperature superiori alla media persistessero nei primi 100 metri del Pacifico equatoriale, temperature inferiori alla media erano diffuse a profondità maggiori. Anche le anomalie atmosferiche nel Pacifico tropicale si sono indebolite nel mese di gennaio”, spiega la NOAA. “I venti dei bassi livelli erano vicini alla media sul Pacifico equatoriale, mentre le anomalie dei venti dei livelli superiori erano orientali sul Pacifico centro-orientale. La convezione è rimasta leggermente rafforzata vicino alla linea del cambio di data ed era vicina alla media intorno all’Indonesia. Nel complesso, il sistema accoppiato oceano-atmosfera riflette un indebolimento di El Niño”, aggiunge la NOAA.

“Il pennacchio IRI più recente indica una transizione verso ENSO-neutrale durante la primavera del 2024, con La Niña che potrebbe svilupparsi durante l’estate 2024. Anche se le previsioni effettuate durante la stagione primaverile tendono ad essere meno affidabili, esiste una tendenza storica su La Niña che segue i forti eventi di El Niño”, spiegano gli esperti della NOAA, il cui team di previsione è “d’accordo con le ultime linee guida dei modelli, con qualche incertezza sui tempi delle transizioni verso ENSO-neutrale e, successivamente, La Niña”. “Anche se l’attuale El Niño si indebolisce, gli impatti sugli Stati Uniti potrebbero persistere fino ad aprile 2024. In sintesi, una transizione da El Niño a ENSO neutrale è probabile entro aprile-giugno 2024 (79% di probabilità), con crescenti probabilità che La Niña si sviluppi a giugno-agosto 2024 (55% di probabilità)”, conclude la NOAA.

Lo sviluppo di La Niña potrebbe avere implicazioni anche per l’imminente stagione degli uragani nell’Atlantico e oltre.

Che cosa sono El Niño e La Niña

I due fenomeni sono legati alla zona dell’Oceano Pacifico a sud delle Hawaii in prossimità dell’equatore. Quando l’acqua in questa regione dell’oceano è almeno 0,5°C sopra la media storica per almeno tre mesi consecutivi, si verifica El Niño. Quando le acque si raffreddano fino ad almeno 0,5°C sotto la media, viene dichiarata La Niña. Anche se questo può sembrare un piccolo cambiamento di temperatura, può causare cambiamenti significativi nei pattern meteorologici in tutto il mondo.

La Niña e la stagione degli uragani atlantici

Il momento dell’arrivo di La Niña potrebbe coincidere con il picco della prossima stagione degli uragani atlantici. “Un ritorno rapido alle condizioni di La Niña durante l’estate potrebbe comportare una stagione tropicale attiva“, afferma Paul Pastelok, esperto di previsioni meteo a lungo termine di AccuWeather, autorevole centro meteorologico statunitense. Tuttavia, ha aggiunto, se il suo sviluppo sarà più lento, i Tropici potrebbero non essere altrettanto attivi durante la stagione degli uragani del 2024.

Se La Niña dovesse concretizzarsi, potrebbe avere un peso importante anche sulle previsioni meteorologiche per gli Stati Uniti il prossimo inverno. In linea generale, si traduce in un inverno secco e mite al Sud, un inverno più freddo nel Nord-Est e frequenti tempeste nel Nord-Ovest.

