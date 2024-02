Clima, così il riscaldamento globale colpisce gli sport invernali

MeteoWeb

Il cambiamento climatico sta colpendo anche alcuni sport. L’aumento delle temperature e una stagione più breve minacciano gli sport invernali e mettono alla prova la determinazione di professionisti e dilettanti. “Se continuiamo ad avere stagioni come questa, dovremo fermarci. Penso che quest’anno sia compromesso”, ha detto Josiane Sempe, proprietaria di un negozio di noleggio sci nella località di Hautacam, al confine tra Francia e Spagna, nei Pirenei.

In Cile, l’inverno dell’emisfero australe fornisce neve sulle Ande, una delle poche destinazioni a disposizione degli atleti per allenarsi durante i mesi più caldi d’Europa, poiché il caldo record colpisce anche i ghiacciai più alti del continente. Di recente, però, il viaggio di un team di sci alpino in Cile è stato annullato perché troppo pochi partecipanti potevano permetterselo. Simona Novara, portavoce dello Sci Club Sestriere, ha spiegato che un mese di allenamenti può costare fino a 8.000 euro ad atleta. “Il cambiamento climatico sta rendendo lo sci alpino uno sport d’élite in Europa, poiché le sedi di allenamento invernali stanno diminuendo di numero, mentre le piste estive in alta quota sono quasi scomparse”, ha affermato Novara.

Un sondaggio dell’Unione Internazionale del Biathlon (IBU) mostra che circa il 60% degli atleti di uno sport che unisce sci e tiro ha avvertito l’impatto del cambiamento climatico, che influenza le condizioni di allenamento e di competizione. L’IBU ha dichiarato all’agenzia Reuters che la capacità di innevamento tecnico è un requisito per qualsiasi sede di biathlon IBU autorizzata di alto livello per organizzare eventi anche a temperature più calde, come quelli dei campionati del mondo 2024 a Nove Mesto, nella Repubblica Ceca.

Anche le anomalie meteorologiche legate ai cambiamenti climatici stanno diventando comuni e “costringono alla cancellazione di eventi, con le condizioni meteo imprevedibili che rappresentano una sfida ancora più grande per gli sport invernali rispetto all’aumento delle temperature”, ha affermato Susanna Sieff, direttrice sostenibilità della Federazione Internazionale di Sci (FIS), aggiungendo che “le tempeste del secolo si verificano ormai ogni 4-5 anni”.

