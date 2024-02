Collisione tra aerei in pista a Osaka, in Giappone

MeteoWeb

Terzo incidente tra aerei in Giappone dall’inizio dell’anno. Una collisione tra due aerei della All Nippon Airways (ANA) si è verificata sulla pista dell’aeroporto di Itami a Osaka, nel Giappone occidentale. I due velivoli hanno riportato danni alle ali ma nessuno dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio è rimasto ferito, spiega l’agenzia di stampa Kyodo News. La compagnia aerea ANA ha cancellato dieci voli in programma per oggi a causa della collisione.

