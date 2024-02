Come dicono “ti amo” gli scienziati? San Valentino tra le pagine della Scienza

MeteoWeb

Nel vasto panorama della ricerca scientifica, dove spesso le menti brillanti si concentrano su dati, esperimenti e teorie, emergono talvolta storie d’amore che si intrecciano con i rigori della conoscenza. Sì, avete capito bene, storie d’amore che trovano il loro inizio tra le pagine di pubblicazioni scientifiche, nei siti di scavo e persino tra i reperti archeologici.

Una proposta “immortale”

Per San Valentino, poniamo sotto i riflettori queste insolite ma affascinanti vicende, raccontando le gesta dei ricercatori che, mossi dall’amore, hanno utilizzato gli strumenti della scienza per celare proposte di matrimonio all’interno dei loro lavori accademici o addirittura tra gli oggetti che quotidianamente studiano, come fossili e reperti archeologici.

Una delle storie più iconiche è quella di Caleb Brown, un ricercatore presso il Royal Tyrrell Museum a Drumheller, in Canada. Nel 2015, nel corso della descrizione di una nuova specie di dinosauro, il Regaliceratops peterhewsi, Brown decise di fare la fatidica domanda alla sua fidanzata Lorna O’Brien. Ma non lo fece in modo tradizionale. Nel ringraziamenti del suo studio, Caleb inserì una dedica speciale per Lorna, trasformando così un semplice articolo scientifico in una dichiarazione d’amore eterna. “È stato il mio tentativo di dare una qualche immortalità alla mia proposta“, commentò Brown, consapevole che il suo lavoro sarebbe stato citato e ricordato per sempre.

Amore tra gli scavi

Ma le gesta romantiche dei ricercatori non si fermano qui. Carl Mehling, un archeologo, decise di fare la sua proposta di matrimonio alla collega Fiona Love Brady in uno scenario altrettanto suggestivo. Nel 1998, durante uno scavo a Big Brook, nel New Jersey, Mehling nascose un anello di granito in un barattolo di caffè e lo seppellì nel letto del fiume. Con astuzia e speranza, il mattino seguente consegnò il barattolo a Fiona, fingendo di aver appena fatto una scoperta straordinaria. All’interno, Fiona trovò non solo l’anello, ma anche un commovente componimento amoroso e un diamante non tagliato. Emozionata dal gesto, Fiona accettò la proposta, e i due celebrarono l’amore con una bottiglia di vino rosso, che Carl aveva segretamente nascosto la sera precedente.

San Valentino e la scienza: oltre a catturare l’immaginazione del pubblico, la passione per la ricerca scientifica può spesso essere accompagnata da una profonda sensibilità e romanticismo. E mentre i ricercatori continuano a scoprire i segreti dell’universo, non possiamo fare a meno di chiederci quante altre storie d’amore restano ancora da svelare, nascoste tra i meandri della scienza.

