Comunicazioni satellitari: Telespazio si aggiudica contratto per i servizi SatCom europei

Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), si è aggiudicata dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA), attraverso la sua controllata Telespazio France, il contratto quadro per la fornitura dei servizi SatCom ai Paesi europei. L’accordo ha l’obiettivo di fornire agli Stati membri dell’Unione Europea, alle entità europee e agli attori impegnati nelle politiche di sicurezza e difesa comune dell’UE servizi di comunicazioni satellitari indispensabili, in termini di criticità, resilienza e sicurezza, oltre che commercialmente accessibili. Il contratto ha una durata di quattro anni e un valore di diverse decine di milioni di euro.

Grazie a questo accordo, a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea sarà garantito di centralizzare la loro domanda di comunicazioni satellitari e di ottenere un accesso coordinato, più economico ed efficace a questi servizi.

Telespazio fornirà comunicazioni satellitari end-to-end in diverse bande di frequenza, commerciali e militari, nonché i relativi terminali.

Il programma è aperto a tutti gli Stati europei parte dell’EDA, alle diverse organizzazioni dell’UE, alle missioni e alle operazioni civili e militari nell’ambito della Politica di sicurezza e di difesa comune dell’UE, agli Stati terzi che hanno stipulato accordi con l’EDA. Questo approccio inclusivo sottolinea l’impegno di questo programma per promuovere la collaborazione e il partenariato tra i diversi soggetti interessati, garantendo un accesso diffuso alle risorse critiche di comunicazione satellitare.

“Siamo molto orgogliosi del contratto assegnato dall’EDA a Telespazio France. Con questo accordo il gruppo Telespazio conferma e rafforza il suo posizionamento come principale attore di tecnologie e servizi spaziali a supporto degli Stati membri dell’UE e delle istituzioni europee. Sin dalla sua fondazione, Telespazio è stata un partner affidabile delle istituzioni in tutta Europa, garantendo la gestione degli asset spaziali e la gestione dei servizi correlati“, ha dichiarato Alessandro Caranci, SVP Comunicazioni Satellitari di Telespazio.

