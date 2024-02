Le possibili conseguenze di un terremoto di magnitudo 6,0÷6,4

MeteoWeb

di Alessandro Martelli (esperto di sistemi antisismici, già direttore ENEA) – Come notai qualche giorno fa, in un mio articolo riguardante lo sciame sismico allora in corso nel Parmense [1,2], dato il massimo terremoto noto avvenuto in tale zona risulta essere stato di magnitudo Richer M = 5,7 (il 4 luglio 1834), in base agli “Esperimenti di Previsione dei Terremoti” [3] non è da escludere la possibilità che lì si verifichi un evento anche di M = 6,4, quindi, assai violento.

Per comprendere quali conseguenze potrebbe avere un simile evento, se si verificasse, è utile esaminare quelle che hanno già avuto, in passato, terremoti di magnitudo (Richter, M, o momento, M w ) nell’intervallo 6,0÷6,4, sia in Italia che (per gli eventi di M od M w = 6,4 e = 6,0) anche in altri Paesi, terremoti dei quali sia noto, almeno approssimativamente, il numero di vittime [4,5].

Vittime dei terremoti di magnitudo 6,4 avvenuti in Italia ed in altri Paesi

I terremoti di magnitudo M o M w pari a 6,4 che risultano aver causato, in Italia , almeno 10 vittime sono, per numero di queste decrescente, gli eventi:

di Norcia (nella Provincia di Perugia, in Umbria) del 4 dicembre 1328 ( 000÷5.000 vittime);

( vittime); del Tavoliere delle Puglie del 20 marzo 1731 ( ›2.000 vittime);

( vittime); di Artegna e Gemona (nella Provincia di Udine, Friuli) del 6 maggio e dell’11÷15 settembre 1976 ( 989 vittime, Fig. 2) [6];

( vittime, Fig. 2) [6]; del Vallo di Diano (nella Provincia di Salerno, in Campania) del periodo 31 luglio ÷ 19 agosto 1561 ( ≈500 vittime);

( vittime); del Belíce (o di Gibellina, in Sicilia) del 14÷15 gennaio 1968 ( 231÷370 vittime, Fig. 3) [7÷9];

( vittime, Fig. 3) [7÷9]; della Sila Crotonese (in Calabria) dell’8 marzo 1832 ( ›200 vittime);

( vittime); de L’Aquila (in Abruzzo) del 26 novembre 1461 ( 150 vittime);

( vittime); di Foligno (in Umbria) del 13 gennaio 1832 ( 40÷50 vittime, Fig. 4) [7,8,10,11];

( vittime, Fig. 4) [7,8,10,11]; della Valle dell’Esino (nelle Marche Centro-Settentrionali) del 24 aprile 1741 ( ≈10 di vittime).

I terremoti di pari magnitudo che risultano essersi verificati in altri Paesi e, nuovamente, aver ivi causato almeno 10 vittime, sono gli eventi:

del Turkestan del 16 dicembre 1902 ( 700 vittime);

del 16 dicembre ( vittime); della Cina del 25 luglio 1969 ( 000 vittime);

del 25 luglio ( vittime); dello Stretto di Gibilterra e del Marocco del 24 febbraio 2004 ( 628 vittime);

e del del 24 febbraio ( vittime); di Zarand ( Iran ) del 22 febbraio 2005 ( 612 vittime)

) del 22 febbraio ( vittime) del Belucistan ( Pakistan ) del 29 ottobre 2008 ( 215 vittime);

) del 29 ottobre ( vittime); di Bigӧl ( Turchia ) del 1° maggio 2003 ( 177 vittime);

) del 1° maggio ( vittime); di Long Beach ( California, USA ) del 10 marzo 1933 ( 120 vittime);

) del 10 marzo ( vittime); di Tainan ( Taiwan ) del 5 febbraio 2016 ( 117 vittime);

) del 5 febbraio ( vittime); di Sumatra ( Indonesia ) del 6 marzo 2007 ( 82 vittime);

) del 6 marzo ( vittime); di Baotou ( Cina ) del 3 maggio 1996 ( 26 vittime);

) del 3 maggio ( vittime); di Hualien (Taiwan) del 6 febbraio 2018 ( 17 vittime).

Vittime dei terremoti di magnitudo 6,3 avvenuti in Italia

I terremoti di magnitudo M o M w = 6,3 che risultano aver causato, in Italia , almeno 10 vittime, sono, per numero di queste decrescente, gli eventi:

della Val di Comino (nella Provincia di Frosinone, nel Lazio) del 23 luglio 1654 ( ›2.000 vittime);

( vittime); del Vulture (nella Provincia di Potenza, in Basilicata) del 14 agosto 1851 ( ≈1.000 vittime);

( vittime); del Gargano (in Puglia) del 31 maggio 1646 (molte centinaia di vittime);

(molte di vittime); del Golfo Catanese (in Sicilia) del 20 febbraio 1818 (molte centinaia di vittime);

(molte di vittime); dell’Appennino Marchigiano del 3 giugno 1781 ( ≈300 vittime);

( vittime); della Provincia di Belluno (in Veneto) del 29 giugno 1873 ( 80 vittime);

Vittime dei terremoti di magnitudo 6,2 avvenuti in Italia

I terremoti di magnitudo M od M w = 6,2 che risultano essere avvenuti in Italia, sono, per numero di vittime note decrescente (almeno pari a 10), gli eventi:

della Valle del Crati (in Calabria) del 1° dicembre 1298 ( ≈500 vittime);

( vittime); della Bassa Piana di Sibari Ionica (in Calabria) del 25 aprile 1836 ( › 200 vittime);

( vittime); di Vicchio del Mugello (nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, in Toscana) del 29 giugno 1919 ( ›100 vittime);

( vittime); dei Monti Reatini (nelle Provincie di Rieti, nel Lazio, e di Ascoli Piceno, nelle Marche) del 1° dicembre 1298 ( molte vittime).

Vittime dei terremoti di magnitudo 6,1 avvenuti in Italia

I terremoti di magnitudo M od M w = 6,1 che risultano essere avvenuti in Italia, sono, per numero di vittime note decrescente (almeno pari a 10), gli eventi:

dell’Irpinia Meridionale (tra l’attuale Provincia di Avellino, in Campania, e la Basilicata) del 15 gennaio 1466 (varie centinaia di vittime);

(varie di vittime); della Calabria Centrale del 4 ottobre 1870 ( ›500 vittime);

( vittime); de L’Aquila (in Abruzzo) del 6 aprile 2009 ( 309 vittime, Figg. 6 e 7) [12÷14];

( vittime, Figg. 6 e 7) [12÷14]; della Valle del Crati (in Calabria) del 12 ottobre 1835 ( ≈115 vittime);

( vittime); di Girifalco (nella Provincia di Catanzaro, in Calabria) del 4 aprile 1626 ( 37 vittime);

( vittime); delle Madonie (in Sicilia) del 5 marzo 1823 ( 20 vittime).

Vittime dei terremoti di magnitudo 6,0 avvenuti in Italia ed in altri Paesi

I terremoti di M od M w = 6,0 che risultano essere avvenuti in Italia, sono, per numero di vittime note decrescente (almeno pari a 10), gli eventi:

di Ascoli Satriano (in Puglia) del 17 luglio 1361 ( qualche migliaio di vittime);

( di vittime); di San Sepolcro (nella Provincia di Arezzo, in Toscana) della notte fra il 31 dicembre 1352 ed il 1° gennaio 1353 (forse 500 vittime);

ed il 1° gennaio 1353 (forse vittime); di Accumoli ed Amatrice (o dell’Italia Centrale, nel Lazio) del 24 agosto 2016 ( 299 vittime, l’ ultimo terremoto italiano ad aver causato vittime, Fig. 8) [15,16];

( vittime, l’ terremoto italiano ad aver causato vittime, Fig. 8) [15,16]; di San Giuliano di Puglia (in Molise) del 30 ottobre 2002 ( 29 vittime, tra le quali una maestra e 26 dei 58 bambini presenti nella Scuola Elementare Francesco Jovine , crollata anche a causa di un’errata sopraelevazione, Fig. 9, che fu poi ricostruita, per la prima volta in Italia, con l’isolamento sismico alla base e fu da me collaudata in corso d’opera) [12, 17÷22];

( vittime, tra le quali una maestra e presenti nella Elementare Francesco , crollata anche a causa di un’errata sopraelevazione, Fig. 9, che fu poi ricostruita, per la prima volta in Italia, con l’isolamento sismico alla base e fu da me collaudata in corso d’opera) [12, 17÷22]; dell’Irpinia Meridionale (in Campania) del 9 aprile 1853 ( 13 vittime);

( vittime); delle Marche e dell’Umbria del 26 settembre 1997 ( 11 vittime e gravi danni, in particolare alla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi, che fu poi adeguata sismicamente, per la prima volta in Europa, con la mia collaborazione, utilizzando «dispositivi in leghe a memoria di forma» – Shape Memory Alloy Devices o SMAD –, oltre a «dispositivi oleodinamici di vincolo provvisorio» – Shock Transmitter Units o STUs, Fig. 10) [23÷28].

I terremoti di pari magnitudo che risultano essersi verificati in altri Paesi e, nuovamente, aver ivi causato almeno 10 vittime, sono quelli:

dello Yemen del 13 dicembre 1982 ( 800 vittime);

del 13 dicembre ( vittime); della Turchia del 31 maggio 1946 ( 300 vittime);

del 31 maggio ( vittime); di Sabha ( Malaysia ) del 5 giugno 2015 ( 19 vittime);

) del 5 giugno ( vittime); di Yunnan ( Cina ) del 21 luglio 2003 ( 16 vittime);

) del 21 luglio ( vittime); dello Xinjiang (Cina) del 1° dicembre 2003 ( 11 vittime).

Vittime dei terremoti di magnitudo inferiore a 6,0 avvenuti in Italia

Quanto ai terremoti di M ˂ 6,0, avvenuti in Italia, è da ricordare quello di Casamicciola (Isola d’Ischia, in Campania) del 28 luglio 1883, che, nonostante sia stato “solo” di M=5,8, causò ben 2.313 vittime.

Conclusioni

Si è mostrato come terremoti di magnitudo Richter o momento pari a 6,4 (eventi ritenuti possibili, ad esempio, nel Parmense, in base agli “Esperimenti di Previsione dei Terremoti”), abbiano spesso provocato, in passato, sia in Italia che in altri Paesi, molte vittime. Si è pure mostrato che un numero non trascurabile di esse può essere causato anche da terremoti di magnitudo inferiore al valore suddetto (si ricordi che la scala delle magnitudo è logaritmica). Ovviamente, il numero di vittime (così come l’entità dei danni) non dipendono solo dalla magnitudo del terremoto, ma anche dalla profondità dell’ipocentro, dalle caratteristiche del terreno, e, in sintesi, dalla distribuzione dell’energia sismica nel campo delle frequenze, nonché, fortemente, dalla capacità dalle costruzioni di resistere alle sollecitazioni sismiche [5].

Ribadisco che, per cercare di ridurre al minimo il numero di vittime che saranno provocate dai prossimi, inevitabili , violenti terremoti, è urgente adottare corrette politiche di prevenzione sismica , che prevedano anche un uso, molto più vasto di quello attuale, dell’isolamento sismico e delle altre moderne tecnologie antisismiche [29,30]. A tal fine, ricordo nuovamente la petizione da me lanciata il 29/11/2020 [31]. I firmatari di tale petizione sono già 1.085, ma ulteriori firme risulteranno molto utili.

