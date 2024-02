Crollo Firenze: in corso il recupero della 5ª vittima

MeteoWeb

“Ormai possiamo dire che sono cinque i morti” del crollo nel cantiere di via Mariti, è “sicuramente un bilancio drammatico per un fatto avvenuto a Firenze. Poco fa ho avuto notizia che si sta provvedendo a raccogliere l’ulteriore salma“: è quanto ha affermato questa mattina, ai microfoni di Lady Radio, il presidente della Toscana, Eugenio Giani. “Oggi si pone il lutto cittadino e il lutto regionale. Voglio che tutti si rifletta, e ognuno che ha una competenza possa mettere in atto il proprio impegno perché certe cose non si possano ripetere“.

