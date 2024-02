Crollo Firenze: recuperato quarto corpo

MeteoWeb

Durante la notte, i vigili del fuoco hanno ritrovato senza vita un’altra persona coinvolta nel crollo accaduto nel cantiere situato in via Mariti a Firenze. L’incidente è avvenuto ieri mattina, quando i piloni principali della struttura in costruzione del nuovo centro commerciale Esselunga hanno ceduto, causando un crollo di proporzioni gravi. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso da parte dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso urbano (Usar) per rintracciare l’ultima persona ancora dispersa.

Attualmente, il bilancio provvisorio dell’incidente a Firenze comprende 4 lavoratori deceduti, 3 feriti di cui 2 in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, e una persona ancora dispersa.

