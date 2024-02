Il mistero di Demetra: perchè il Parco d’Aspromonte nasconde la quercia più vecchia d’Europa

MeteoWeb

Avete presente il David di Michelangelo o i Bronzi di Riace? Sono in mostra ai Musei accessibili a tutti. Eppure qualcuno un giorno potrebbe svegliarsi e decidere di nasconderli in un luogo sicuro e non svelarne a nessuno l’ubicazione “per preservarli“. Non ci credete? Ebbene, è esattamente questo il ragionamento che il Parco Nazionale dell’Aspromonte sta facendo con Demetra, la quercia più vecchia d’Europa, che si trova proprio in Aspromonte ma (quasi) nessuno sa dov’è. E quindi non si può visitare, non si può ammirare, non si può fotografare. Altro che California: sono così stupidi i gestori del Yosemite National Park che consentono a milioni di turisti di ammirare le sequoie giganti!

A denunciare lo scandalo di Demetra è da tempo il dott. Francesco D’Aleo, biologo, fotografo ed escursionista. “Il mistero attorno a Demetra, la quercia più vecchia d’Europa che trova rifugio all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte (PNA) si infittisce, soprattutto per il silenzio assordante delle istituzioni che dovrebbero, per dovere e per diritto appartenente al cittadino che le interroga, rispondere. Altri interrogativi emergono attorno a comportamenti che non possono che destare sospetti circa la gestione di alcune aree che, ad oggi, appaiono appannaggio di pochi (amici?) e precluse a tutti gli altri. In zona A del PNA è vietato, come da regolamento, cogliere anche un solo fiore, non ci si può avventurare fuori dai sentieri tracciati (sentieri sullo stato dei quali potremmo ampiamente discutere) e, addirittura, per le associazioni, guide (tutte!) o semplici escursionisti è doveroso richiedere una liberatoria al transito e bivacco se si protrae per più giorni. Dunque, a rigore di regolamento nessuno potrebbe accedere a Demetra, che si trova all’interno di un’area ben circoscritta compresa tra Croce Serrata e Croce di Dio sia Lodato, quale parte della foresta vetusta, senza dovuta e previa autorizzazione degli organi competenti“.

“Premesso questo – prosegue D’Aleo – mi chiedo: come è possibile che alcune guide e soci (di associazioni locali e nazionali) pratichino esplorazione e canyoning e possano puntellare le rocce per la discesa dei canyon o cascate anche in zona A? Le cascate Maesano e le cascate Palmarello (zona A) sono state nelle precedenti stagioni oggetto di discesa con corde da parte di appassionati (aderenti anche a importanti associazioni) senza che nessuno sia intervenuto (semplicemente da regolamento non si può fare) e senza che né il Parco, né le associazioni e né le Guide ufficiali del parco (forse ci sarà stato qualcuno di loro?), sempre attive sui social, abbiamo proferito parola. Qualcuno obietterà che sono state puntellate in tempi precedenti l’attuazione della zonazione ma questo non spiega come mai siano utilizzate tutt’oggi, come sia possibile avventurarsi in zone vietate e soprattutto non spiega il silenzio dei vari attori preposti alla tutela e valorizzazione (non ho trovato sul sito del Parco alcun sentiero come definito dall’art.4 comma 4). Pietra Cappa e la valle delle grandi pietre sono state oggetto, ripetuto, di sorvolo da parte di droni. Anche in questo caso quando si è trattato di perfetti sconosciuti si è levato il solito polverone in merito alla tutela dei rapaci o altri volatili, quando invece a far decollare i mezzi è stato qualcun altro allora la risposta è stata il silenzio assoluto“.

“Insomma – conclude D’Aleo – mentre la possibilità di ammirare e apprezzare la maestosità e la bellezza di Demetra viene riservata a pochi (tra cui, come si evince dal calendario dell’anno 2024, un fotografo che nulla ha a che fare con il Parco) privando i cittadini e gli appassionati di un bene pubblico e per il pubblico, i soliti amici continuano a fare il bello e il cattivo gioco, di fatto comportandosi come padroni di un qualcosa in riferimento al quale non detengono alcun diritto“.

