Dengue: al via domani le vaccinazioni allo Spallanzani

Domani, martedì 20 febbraio, partiranno all’Inmi Spallanzani di Roma le vaccinazioni contro la Dengue. “Il vaccino – precisa l’Istituto – non è per tutti ma per specifiche popolazioni a rischio. È indicato, infatti, in persone che hanno già avuto una pregressa infezione da virus Dengue e stanno per intraprendere un viaggio in aree endemiche oppure in soggetti che, a prescindere dall’infezione Dengue, dovranno soggiornare per lunghi periodi in Paesi ad elevata endemia”. Le modalità di somministrazioni saranno fornite dall’Inmi nei prossimi giorni.

