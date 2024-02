Dengue: quasi un milione di contagi in Brasile

MeteoWeb

Nei primi due mesi del 2024, il Brasile ha registrato un aumento significativo dei casi di febbre dengue, con quasi un milione di contagi, come riportato dal Ministero della Salute. Alla data del 27 febbraio, i casi confermati della malattia ammontano a 973.347, rappresentando il 58,9% di tutti i casi registrati nell’intero anno precedente. Il tasso di incidenza è notevolmente diminuito, passando da 777,6 casi per 100mila abitanti nel 2023 a 453,3 nel 2024. Nel corso dei primi 2 mesi dell’anno si sono già registrate 195 vittime, superando il totale di 149 morti per l’intero anno precedente.

Al fine di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, il Ministero della Salute ha programmato il “D-Day” per il 2 marzo nella lotta contro la dengue. Durante questo evento, verrà lanciata una campagna di comunicazione che includerà la diffusione del video “10 minuti contro la dengue”, mirato a fornire consigli pratici su come prevenire la diffusione dell’epidemia evitando la proliferazione della zanzara Aedes aegypti, vettore dell’arbovirus che causa la malattia. Il Ministro della Salute, Nísia Trindade, ha invitato l’intera società a partecipare a questa iniziativa nazionale.

Il governo ha già stanziato 1,5 miliardi di real (circa 283 milioni di euro) per sostenere gli sforzi nella lotta contro l’epidemia. Inoltre, è stata annunciata un’ordinanza ministeriale per agevolare il trasferimento di risorse verso Acre, Goias, Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, che hanno dichiarato lo stato di emergenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.