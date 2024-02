Dispersi nella bufera di neve e vento in Valtellina: salvati dai Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Due persone della provincia di Milano hanno telefonato alla centrale operativa chiedendo aiuto perché avevano perso l’orientamento percorrendo un sentiero montano mentre infuriava una bufera di neve e vento in Valtellina. La chiamata di soccorso è scattata alle 19 di ieri, giovedì 22 febbraio. Dopo aver provveduto alla geolocalizzazione dei dispersi, sono partite le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Aprica-Comando provinciale di Sondrio in località Piangembro in territorio comunale di Villa di Tirano (Sondrio). Le operazioni sono state rese particolarmente difficili dal maltempo ma i due sono stati trovati e portati al sicuro.

