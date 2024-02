Dolci di Carnevale: eccone tre rivisitati, gusto e benessere insieme

MeteoWeb

Il Carnevale è un momento di festa e allegria, in cui tradizioni secolari si intrecciano con piaceri culinari irresistibili. Tuttavia, spesso ci troviamo di fronte a dolci tradizionali che, seppur deliziosi, possono essere ricchi di calorie e grassi poco salutari. Ma è possibile godersi i piaceri del Carnevale senza sensi di colpa? Assolutamente sì! Con un po’ di creatività e qualche piccola modifica alle ricette tradizionali, è possibile coniugare il gusto con il benessere. Ecco tre ricette di dolci di Carnevale rivisitate in chiave salutare, offrendo suggerimenti pratici e consigli per prepararle con successo e senza rinunciare al piacere del sapore.

Frappe al forno

Le frappe, conosciute anche come chiacchiere o bugie di Carnevale, sono un dolce amatissimo in tutta Italia. Tuttavia, la versione tradizionale fritta può risultare pesante per lo stomaco e poco salutare. Per questo, abbiamo deciso di proporre una versione alternativa al forno. Cuocendo le frappe in questo modo, oltre a ridurre l’apporto calorico e di grassi, si conserva comunque la fragranza e il sapore che tanto amiamo.

Ricetta delle frappe al forno

Ingredienti:

– 250 g di farina

– 20 g di zucchero semolato

– 25 g di burro ammorbidito

– 2 uova

– Scorza grattugiata di 1/2 limone

– 1/2 bustina di lievito

– Zucchero a velo (per spolverare)

– Sale q.b.

Per iniziare, mescolate la farina con lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, il lievito e un pizzico di sale. Aggiungete le uova e il burro ammorbidito, lavorando l’impasto fino a ottenere una consistenza omogenea. Formate una palla con l’impasto, lasciatela riposare per mezz’ora, quindi stendetela e tagliatela a rettangoli. Cuocete in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti, finché le frappe non diventano dorate. Spolverate con zucchero a velo prima di servire e godetevi questa versione leggera e fragrante delle classiche frappe di Carnevale.

Castagnole al forno

Le castagnole sono un’altra delizia di Carnevale, ma la frittura le rende spesso troppo caloriche. Per questo, abbiamo creato una versione light, cuocendole al forno invece che friggerle. In questo modo, si riduce l’apporto di grassi senza compromettere il gusto.

Ricetta delle castagnole al forno

Ingredienti:

– 320 g di farina 00

– 2 uova

– 100 g di zucchero semolato

– 35 ml di olio di arachidi o di mais

– 60 ml di vino bianco

– Scorza grattugiata di 1 limone

– 1/2 bustina di lievito per dolci

– Zucchero a velo (per decorare)

In una ciotola, mescolate la farina con lo zucchero, la scorza di limone e il lievito. Aggiungete le uova, l’olio e il vino, impastando fino a ottenere un composto omogeneo. Formate delle palline con l’impasto e cuocetele in forno a 180°C per circa 20 minuti, finché saranno dorate. Spolverate con zucchero a velo prima di servire e gustatevi delle castagnole leggere e gustose, perfette per festeggiare il Carnevale.

Chiacchiere al cioccolato

Le chiacchiere sono un classico di Carnevale, e in questa versione al cioccolato diventano ancora più irresistibili. Cuocendole al forno anziché friggerle, otteniamo un risultato leggero e croccante, ideale per soddisfare le voglie dolci senza sensi di colpa.

Ricetta delle chiacchiere al cioccolato

Ingredienti:

– 110 g di farina 00

– 20 g di cacao amaro

– 20 g di zucchero

– 1 uovo medio

– Scorza grattugiata di 1 arancia bio

– 1 cucchiaino di olio di semi di arachidi

– 15 ml di latte

– Zucchero a velo (per decorare)

Mescolate la farina con il cacao, lo zucchero e la scorza d’arancia grattugiata. Aggiungete l’uovo, l’olio e il latte, impastando fino a ottenere un composto omogeneo. Stendete l’impasto e tagliatelo a strisce, quindi cuocetele in forno a 190°C per circa 10 minuti, finché saranno croccanti. Spolverate con zucchero a velo prima di servire e deliziatevi con queste chiacchiere al cioccolato, un’esplosione di gusto salutare.

Carnevale con gusto e benessere

Il Carnevale è un’occasione speciale per concedersi dolci tradizionali e creare momenti di gioia e convivialità. Tuttavia, non è necessario sacrificare la salute per soddisfare le voglie dolci. Con un po’ di creatività e conoscenza culinaria, è possibile rivisitare le ricette tradizionali, rendendole più leggere e salutari senza compromettere il gusto. Quindi, durante questo Carnevale, preparate questi deliziosi dolci: frappe al forno, castagnole leggere e chiacchiere al cioccolato per deliziare il palato di famiglia e amici, senza sensi di colpa. Buon Carnevale e buon appetito!

