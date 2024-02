EarthCARE, il satellite ESA che svelerà i segreti delle nuvole e degli aerosol

MeteoWeb

Dedicato a fornire una ricchezza di nuove informazioni su come esattamente le nuvole e gli aerosol influenzano il clima della Terra, il satellite EarthCARE dell’ESA ha avuto l’opportunità di mostrarsi prima che gli ingegneri intraprendessero l’attenta attività di imballarlo per il suo viaggio verso il sito di lancio negli Stati Uniti. Dotato di 4 strumenti diversi, questo straordinario satellite è la missione più complessa degli esploratori terrestri dell’ESA, missioni che restituiscono informazioni scientifiche chiave che fanno avanzare la nostra comprensione di come il pianeta Terra funzioni come un sistema e dell’impatto che gli esseri umani stanno avendo sui processi naturali.

Con la crisi climatica che stringe sempre di più la sua morsa, l’Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer, o EarthCARE in breve, è stato sviluppato per gettare nuova luce sulle complesse interazioni tra nuvole, aerosol e radiazioni all’interno dell’atmosfera terrestre. L’energia nell’atmosfera è un equilibrio tra la radiazione entrante dal Sole, che riscalda il sistema Terra, e la radiazione termica in uscita, che raffredda la Terra. Sebbene si sappia che le nuvole svolgono un ruolo estremamente importante nel riscaldamento e nel raffreddamento atmosferico, rimangono una delle incertezze più grandi nella nostra comprensione di come l’atmosfera guidi il sistema climatico.

Le nuvole e, in misura minore, gli aerosol riflettono l’energia solare in entrata verso lo spazio, ma intrappolano anche l’energia infrarossa in uscita. Ciò porta a un effetto netto di raffreddamento o riscaldamento. Inoltre, gli aerosol influenzano il ciclo di vita delle nuvole e contribuiscono indirettamente al loro effetto radiativo.

Il set di quattro strumenti all’avanguardia di EarthCARE lavorerà insieme per fornire una visione olistica dell’interazione complessa tra nuvole, aerosol e radiazioni, per ottenere nuove intuizioni sull’equilibrio delle radiazioni terrestri nel contesto della crisi climatica.

Con il lancio previsto per maggio su un razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Vandenberg Air Force Base in California, EarthCARE ha attraversato l’ultima fase di test e controlli meticolosi in Germania.

Ora, pronto per essere dichiarato idoneo al viaggio, il satellite EarthCARE da due tonnellate è stato esposto con orgoglio in una sala pulita presso le strutture di Airbus a Friedrichshafen.

Il Direttore del Progetto EarthCARE dell’ESA, Dirk Bernaerts, ha dichiarato: “È fantastico vedere EarthCARE in tutta la sua gloria e sono estremamente orgoglioso di ciò che l’ESA, JAXA e i nostri partner industriali hanno realizzato nello sviluppo di questa straordinaria missione. Come missione estremamente complessa, è stata una strada abbastanza lunga, ma ora arriva in un momento critico nello sviluppo dei modelli climatici globali che stanno iniziando a risolvere la convezione delle nuvole a scala chilometrica – ora parliamo dell’era della convezione. EarthCARE è certamente pronto a fare un contributo importante a modelli climatici complicati e previsioni meteorologiche numeriche“.

Simonetta Cheli, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA, ha osservato: “EarthCARE si aggiungerà presto alla nostra crescente famiglia di missioni di ricerca pionieristiche degli esploratori terrestri. Finora, tutte queste missioni hanno superato i loro obiettivi scientifici e le aspettative – e mi aspetto pienamente che EarthCARE farà lo stesso. Anche se EarthCARE è una missione dell’ESA, ringraziamo specialmente l’Agenzia di Esplorazione Aerospaziale del Giappone, JAXA, che ha fornito il radar di profilatura delle nuvole, uno degli strumenti chiave del satellite“.

Il Vice Presidente di JAXA, Koji Terada, ha aggiunto: “Nonostante la missione sia stata proposta come concetto oltre 20 anni fa, EarthCARE è più rilevante che mai. Sono profondamente impressionato che la missione si basi su requisiti scientifici così eccellenti e visionari. Siamo molto orgogliosi di offrire il radar di profilatura delle nuvole per la missione“.

Il radar di profilatura delle nuvole del satellite fornisce informazioni sulla struttura verticale e sulla dinamica interna delle nuvole, il suo lidar atmosferico fornisce informazioni sulla parte superiore delle nuvole e profili di nuvole sottili e aerosol, il suo imager multispettrale offre una panoramica di vasta area in lunghezze d’onda multiple, e il suo radiometro a banda larga misura la radiazione solare riflessa e la radiazione infrarossa in uscita.

Il project leader EarthCARE di Airbus, Maximilian Sauer, ha dichiarato: “EarthCARE ha impiegato 15 anni per essere sviluppato con esperti coinvolti in oltre 15 paesi in Europa, nonché in Canada, negli Stati Uniti e in Giappone. E grazie a questo duro lavoro abbiamo un satellite destinato a migliorare i modelli climatici. Questo è anche un grande risultato per i colleghi di tre siti Airbus diversi e per oltre 40 aziende subappaltatrici coinvolte“.

Walther Pelzer, Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Tedesca, DLR, ha osservato: “Il satellite EarthCARE è stato costruito in Germania. Inoltre, molte aziende tedesche e istituti scientifici sono coinvolti nella missione. EarthCARE evidenzia la posizione di primo piano della Germania nel panorama internazionale dell’osservazione terrestre“.

